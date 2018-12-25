Son Dakika Haberleri: Dışişlerinden Kabil'deki Terör Saldırısına İlişkin Açıklama

Dışişlerinden Kabil'deki Terör Saldırısına İlişkin Açıklama

11 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı tarafından, "Kabil'de Bayındırlık Bakanlığında meydana gelen terör saldırısı sonucunda çok sayıda hayatını kaybeden ve yaralananın bulunduğu büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir.

Dışişlerinden Kabil'deki Terör Saldırısına İlişkin Açıklama, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı tarafından, "Kabil'de Bayındırlık Bakanlığında meydana gelen terör saldırısı sonucunda çok sayıda hayatını kaybeden ve yaralananın bulunduğu büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu terör saldırısını kınıyoruz" açıklaması denildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Kabil'de Bayındırlık Bakanlığında meydana gelen terör saldırısı sonucunda çok sayıda hayatını kaybeden ve yaralananın bulunduğu büyük bir üzüntüyle öğrenildiği ifade edilerek, "Söz konusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" mesajı verildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:53 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Reina Saldırganının Ev Arkadaşı, Yılbaşında Eylem Yapma Hazırlığındayken Yakalandı Erdoğan'dan Asgari Ücret Zammına İlk Yorum: Çalışmalar En İyi Rakamı Belirlemek Üzere Yürütüldü

Erdoğan'dan Müjde: Yılbaşından İtibaren Doğal Gaz ve Elektrikte Yüzde 10 İndirim Yapılacak Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Binali Yıldırım'ın İstifa Etmesine Gerek Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 14:04:10. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişlerinden Kabil'deki Terör Saldırısına İlişkin Açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]