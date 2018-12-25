Dışişlerinden Kabil'deki Terör Saldırısına İlişkin Açıklama

Dışişleri Bakanlığı tarafından, "Kabil'de Bayındırlık Bakanlığında meydana gelen terör saldırısı sonucunda çok sayıda hayatını kaybeden ve yaralananın bulunduğu büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir.

Dışişleri Bakanlığı tarafından, "Kabil'de Bayındırlık Bakanlığında meydana gelen terör saldırısı sonucunda çok sayıda hayatını kaybeden ve yaralananın bulunduğu büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu terör saldırısını kınıyoruz" açıklaması denildi.



Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Kabil'de Bayındırlık Bakanlığında meydana gelen terör saldırısı sonucunda çok sayıda hayatını kaybeden ve yaralananın bulunduğu büyük bir üzüntüyle öğrenildiği ifade edilerek, "Söz konusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" mesajı verildi. - ANKARA

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Reina Saldırganının Ev Arkadaşı, Yılbaşında Eylem Yapma Hazırlığındayken Yakalandı

Erdoğan'dan Asgari Ücret Zammına İlk Yorum: Çalışmalar En İyi Rakamı Belirlemek Üzere Yürütüldü

Erdoğan'dan Müjde: Yılbaşından İtibaren Doğal Gaz ve Elektrikte Yüzde 10 İndirim Yapılacak

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Binali Yıldırım'ın İstifa Etmesine Gerek Yok