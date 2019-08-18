Son Dakika Haberleri: Dışişlerinden Kabil'deki terör saldırısına kınama
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Dışişlerinden Kabil'deki terör saldırısına kınama

37 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, Kabil'de bir düğün salonunda meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Dışişlerinden Kabil'deki terör saldırısına kınama, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, Kabil'de bir düğün salonunda meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından Kabil'deki terör saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, "Kabil'de dün bir düğün salonunda meydana gelen terör saldırısında çok sayıda Afgan kardeşimizin hayatın kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Masum insanları hedef alan bu insanlık dışı terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, dost Afganistan Hükümeti ile kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz" denildi. - ANKARA
Kabil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:38 Kaynak: İHA
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