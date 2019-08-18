Dışişlerinden Kabil'deki terör saldırısına kınama

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Kültür Bakanı, su basan Kapalıçarşı'da açıklama yaptı

Afganistan'da bir düğüne intihar saldırısı: En az 63 ölü, 182 yaralı

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