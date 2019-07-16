Dışişlerinden 'kaçırılan Türk gemiciler' açıklaması
10 saat önce
Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, "Kaçırılan vatandaşlarımızın serbest bırakılmalarını teminen Nijerya ve Gana makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır.
Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, "Kaçırılan vatandaşlarımızın serbest bırakılmalarını teminen Nijerya
ve Gana
makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. Konu Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızca yakından takip edilmektedir." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:47
Dışişleri'nden Nijerya'da kaçırılan Türk gemisiyle ilgili açıklama ABD'den S-400'lerle ilgili yeni açıklama: Türkiye bizi hayal kırıklığına uğrattı ABD Dışişlerinden Türkiye ve S-400 açıklaması Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam geldi