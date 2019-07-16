Son Dakika Haberleri: Dışişlerinden 'kaçırılan Türk gemiciler' açıklaması
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Dışişlerinden 'kaçırılan Türk gemiciler' açıklaması

10 saat önce

Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, "Kaçırılan vatandaşlarımızın serbest bırakılmalarını teminen Nijerya ve Gana makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır.

Dışişlerinden 'kaçırılan Türk gemiciler' açıklaması, System.String[]
Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, "Kaçırılan vatandaşlarımızın serbest bırakılmalarını teminen Nijerya ve Gana makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. Konu Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızca yakından takip edilmektedir." denildi.
Nijerya, Gana, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:47 
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