Dışişlerinden Kaşıkçı raporuna ilişkin açıklama
59 dakika önce
Dışişleri Bakanlığı, "BM Raportörü Agnes Callamard'ın, Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle açığa kavuşturulmasına ve sorumlularının hesap vermesinin sağlanmasına yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz.
Dışişleri Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:18
, "BM Raportörü Agnes Callamard'ın, Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle açığa kavuşturulmasına ve sorumlularının hesap vermesinin sağlanmasına yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz." açıklamasında bulundu.
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