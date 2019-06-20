Son Dakika Haberleri: Dışişlerinden Kaşıkçı raporuna ilişkin açıklama
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Dışişlerinden Kaşıkçı raporuna ilişkin açıklama

59 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, "BM Raportörü Agnes Callamard'ın, Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle açığa kavuşturulmasına ve sorumlularının hesap vermesinin sağlanmasına yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz.

Dışişlerinden Kaşıkçı raporuna ilişkin açıklama, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, "BM Raportörü Agnes Callamard'ın, Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle açığa kavuşturulmasına ve sorumlularının hesap vermesinin sağlanmasına yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:18 
Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi
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