Son Dakika Haberleri: Dışişlerinden "KKTC'ye düşen füze" açıklaması
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Dışişlerinden "KKTC'ye düşen füze" açıklaması

38 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Hadise, KKTC makamları tarafından BM ve ilgili ülkelerin dikkatine getirilmekte olup, bu girişimler ülkemiz tarafından da desteklenmektedir.

Dışişlerinden
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, " Hadise, KKTC makamları tarafından BM ve ilgili ülkelerin dikkatine getirilmekte olup, bu girişimler ülkemiz tarafından da desteklenmektedir." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:58 
Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler, Kıbrıs, Hadise, Ekonomi
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