Dışişlerinden "KKTC'ye düşen füze" açıklaması
38 dakika önce
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Hadise, KKTC makamları tarafından BM ve ilgili ülkelerin dikkatine getirilmekte olup, bu girişimler ülkemiz tarafından da desteklenmektedir.
Dışişleri Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:58
Sözcüsü Hami Aksoy, " Hadise
, KKTC makamları tarafından BM ve ilgili ülkelerin dikkatine getirilmekte olup, bu girişimler ülkemiz tarafından da desteklenmektedir." dedi.
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Dışişleri Bakanlığından KKTC'ye düşen füzeyle ilgili açıklama