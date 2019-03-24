Son Dakika Haberleri: Dışişlerinden Mali'deki Saldırıya Kınama

Dışişlerinden Mali'deki Saldırıya Kınama

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Mali'de meydana gelen saldırıyı kınadı.

Dışişlerinden Mali'deki Saldırıya Kınama, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, Mali'de meydana gelen saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından, Mali'de bir köye yapılan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Mali'nin Mopti bölgesindeki Bankass kasabası yakınlarındaki bir köye yapılan saldırıda birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyor, kardeş Mali halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:36 Kaynak: İHA

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