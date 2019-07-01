Dışişlerinden Moldova Cumhuriyeti Gagauz Özerk Yeri Başkanlık seçimlerine ilişkin açıklama
1 saat önce
Dışişleri Bakanlığından, Moldova Cumhuriyeti Gagauz Özerk Yeri Başkanlık seçimlerine ilişkin yapılan açıklamada, "Seçimlerin demokratik bir ortamda, sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyuyoruz" denildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:28 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığından, Moldova
Cumhuriyeti Gagauz Özerk Yeri Başkanlık seçimlerine ilişkin yapılan açıklamada, "Seçimlerin demokratik bir ortamda, sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyuyoruz" denildi.
Dışişleri Bakanlığından, Moldova Cumhuriyeti Gagauz Özerk Yeri Başkanlık seçimleri hakkında yapılan açıklamada, "Seçimlerin 30 Haziran 2019 tarihinde demokratik bir ortamda, sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyuyoruz. İlk turda yeterli oyu alarak Gagauz Özerk Yeri halkının iradesi doğrultusunda Başkan olarak yeniden seçilen Sayın Irina Vlah'ı tebrik ediyoruz. Seçim sonuçlarının Gagauz soydaşlarımız ve dost Moldova halkı için hayırlı olmasını diliyoruz. Türkiye
her zaman olduğu gibi, soydaşlarımızın refah ve çıkarları istikametinde Gagauz Özerk Yeri makamları ile Moldova'nın toprak bütünlüğü temelinde işbirliğini sürdürecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
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