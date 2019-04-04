Son Dakika Haberleri: Dışişlerinden NATO'nun Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı

Dışişlerinden NATO'nun Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı

6 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, NATO'nun kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada güvenlik ortamının getirdiği sınamalarla mücadelede NATO'nun önemine vurgu yaptı.

Dışişlerinden NATO'nun Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, NATO'nun kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada güvenlik ortamının getirdiği sınamalarla mücadelede NATO'nun önemine vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün NATO ittifakının kuruluşunun 70. yıl dönümü olduğu hatırlatılarak, "Bu vesileyle Vaşington'da yapılmakta olan NATO Dışişleri Bakanları toplantısında da teyit edildiği üzere günümüzde de güvenlik ortamının getirdiği sınamalarla mücadelede NATO'nun çok önemli bir rolü bulunmaktadır" denildi.

Açıklamada, "İttifakı bugünlere getiren özgün niteliği, müttefiklerin paylaştıkları değerler ve ortak tehditlere karşı kolektif güvenlik düşüncesi içinde hareket edilmesi anlayışı olagelmiştir. NATO, aynı zamanda siyasi-askeri bir ittifak olarak transatlantik bağın vücut bulduğu önemli bir istişare forumudur. Bunun yanısıra, başta ortak ülkelerle farklı alanlarda yürütülen faaliyetlerle olmak üzere ittifak kendini güncel gelişmelere göre uyarlayabilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:48 Kaynak: İHA

Politika
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