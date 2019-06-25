Son Dakika Haberleri: Dışişlerinden Suudi Arabistan'daki saldırıya kınama
Son Dakika Güncel Haber

Dışişlerinden Suudi Arabistan'daki saldırıya kınama

19 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na silahlı insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyı kınadı.

Dışişlerinden Suudi Arabistan'daki saldırıya kınama, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na silahlı insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan, Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na silahlı insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Bir kişinin hayatını kaybetmesine ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan saldırıyı kınıyoruz. Yemen'de gerilimi tırmandıracak eylemlerden kaçınılması ve BM öncülüğünde sürdürülen siyasi çözüm çabalarına odaklanılması çağrısında bulunuyoruz" denildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:18 Kaynak: İHA
baka, suudi arabistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yumurta üreticilerine 90 gün vadeli mısır satışı yapılacak 188 yıllık Narmanlı Han'a kozmetik tabelası! Tepkiler üzerine indirildi Ayıyı bir türlü kovamayan bekçi isyan etti: Köpeğe 'hoşt' diyorsun gidiyor, buna ne diyeceğiz? Ekrem İmamoğlu'nun odasından indirilmişti! Atatürk tablosuyla ilgili önemli gelişme

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 16:37:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişlerinden Suudi Arabistan'daki saldırıya kınama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]