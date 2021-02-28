Dışişleri Bakanlığı: Afganistan'da kalıcı barış ve huzurun hakim olmasını diliyoruz - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye- Afganistan diplomatik ilişkilerinin 100'üncü yıl dönümüyle ilgili, "Bu özel yılda, iş birliğimizin her alanda daha da gelişmesini, Afganistan'da süregelen şiddetin bir an önce son bulmasını ve ülkede kalıcı barış ve huzurun hakim olmasını diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti ve Afganistan İslam Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. 1 Mart 1921 tarihinde imzalanan Türkiye-Afganistan İttifak Anlaşmasıyla, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulduğu belirtilerek, "Ülkemizin Kabil'de açtığı Büyükelçilik, 1919'da bağımsızlığına kavuşmasının ardından Afganistan'da faaliyete geçen ilk diplomatik misyon olmuş; Afganistan Türkiye Büyük Millet Meclisimizi resmi olarak tanıyan ikinci ülke olmuştur. Türkiye-Afganistan diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100'üncü yıl dönümünün kutlandığı bu özel yılda, iş birliğimizin her alanda daha da gelişmesini, Afganistan'da süregelen şiddetin bir an önce son bulmasını ve ülkede kalıcı barış ve huzurun hakim olmasını diliyoruz" denildi.Yıl dönümüne ilişkin kutlama etkinlikleri kapsamında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Afganistan Ankara Büyükelçisinin katılımıyla, 1 Mart günü bakanlıkta ülkeler arasındaki dostluğu simgeleyen fidanlar dikileceği belirtildi. Ardından da Bakan Çavuşoğlu'nun, Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar'ın ev sahipliğinde Kabil'de gerçekleştirilecek kutlama resepsiyonu için çevrimiçi hitapta bulunacağı ifade edildi.