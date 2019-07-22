Dışişlerinden UAEA Genel Direktörü Amano için taziye mesajı
9 dakika önce
Dışişleri Bakanlığı, vefat eden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Yukiya Amano için taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:37 Kaynak: İHA
, vefat eden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Yukiya Amano
için taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı, UAEA Genel Direktörü Yukiya Amano'nun vefatı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Taziye mesajında, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Yukiya Amano'nun vefat ettiği üzüntü ile öğrenilmiştir. Görevi boyunca ülkemizle yakın işbirliği sürdürmüş olan Genel Direktör Amano'nun vefatı nedeniyle yakınlarına, Japonya
hükümetine ve UAEA camiasına başsağlığı dileriz" denildi. - ANKARA
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