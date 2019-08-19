Son Dakika Haberleri: Dışişlerinden Venezuela açıklaması
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Dışişlerinden Venezuela açıklaması

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Türkiye'nin Venezuela'yla ilişkileri, iç işlerine karışmama, devletlerin egemenlik haklarına, halk iradesine ve demokrasiye saygı ilkeleriyle karşılıklı çıkarlara dayanmaktadır.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, " Türkiye'nin Venezuela'yla ilişkileri, iç işlerine karışmama, devletlerin egemenlik haklarına, halk iradesine ve demokrasiye saygı ilkeleriyle karşılıklı çıkarlara dayanmaktadır." ifadesini kullandı.
Aksoy, Türkiye-Venezuela ilişkileri hakkında son günlerde çıkan bazı haberlerle ilgili soruya yazılı cevap verdi.
Türkiye'nin Venezuela'yla ilişkileri, iç işlerine karışmama, devletlerin egemenlik haklarına, halk iradesine ve demokrasiye saygı ilkeleriyle karşılıklı çıkarlara dayandığını belirten Aksoy, Türkiye'nin meşru hükümetleri ve anayasal rejimleri devirmek için dış müdahaleye, demokratik olmayan yöntemlere başvurulmasına ve tek taraflı yaptırımlar uygulanmasına karşı olduğunun altını çizdi.
"Türkiye'nin Venezuela'ya ilkeli duruşunda değişiklik söz konusu değildir"
Aksoy, şunları kaydetti:
"Venezuela ile ilgili sorunlara kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme giden tek yolun anlamlı ve kapsayıcı diyalogdan geçtiğini bugüne kadar hep vurguladık. Öte yandan, özellikle ABD'nin Venezuela'ya yönelik tek taraflı kapsamlı yaptırımları nedeniyle, özel sektör ve kurumlarca alınan bazı kararlar ticari tercihler olup, bunlar Türkiye-Venezuela ikili resmi ilişkilerinden bağımsızdır.
Türkiye'nin Venezuela'ya yönelik ilkeli duruşunda herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Venezuela'daki mevcut uyuşmazlıklara kalıcı çözüm bulunmasını arzu eden tüm tarafların siyasi diyalog sürecine destek sunmaya devam etmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu çabalar, iç siyasi tartışmalar ve günlük çıkarlar uğruna heba edilmemelidir."
Dışişleri Bakanlığı, Venezuela, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 07:34 Kaynak: AA
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