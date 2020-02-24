Dışişlerinden 'Yahudi mültecileri anma' açıklaması - Son Dakika
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Dışişlerinden 'Yahudi mültecileri anma' açıklaması

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 2. Dünya Savaşı sırasında Yahudi mültecileri taşıyan "Struma" gemisinin bir Sovyet denizaltısı tarafından batırılması sonucu hayatını kaybeden 768 kişinin anılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dışişlerinden 'Yahudi mültecileri anma' açıklaması, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 2. Dünya Savaşı sırasında Yahudi mültecileri taşıyan "Struma" gemisinin bir Sovyet denizaltısı tarafından batırılması sonucu hayatını kaybeden 768 kişinin anılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler ve müttefiklerinin zulmünden kaçan Yahudi mültecileri taşıyan 'Struma' adlı geminin 24 Şubat 1942 tarihinde Karadeniz'de uluslararası sularda bir Sovyet denizaltısı tarafından torpillenerek batırılması neticesinde 768 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu elim hadiseyi anmak amacıyla 2015 yılından bu yana her yıl 24 Şubat'ta İstanbul Valiliğinin ev sahipliğinde ve Türk Yahudi toplumunun katkılarıyla Sarayburnu'nda bir tören düzenlenmektedir. Bugün Sarayburnu'nda düzenlenen törenle Holokost'tan kaçmak isterken 78 yıl önce 'Struma' gemisinde hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz" dedi.

(İHA)

Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:05 Kaynak: İHA
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