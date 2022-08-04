Disk'ten Brezilya Büyükelçiliği Önünde 'Asbestli Gemi' Protestosu: "İnsanların ve Çevrenin Korunması İçin Sökme İşlemine İzin Vermemeliyiz"

DİSK, Ankara'da Brezilya Büyükelçiliği önünde asbest yüklü geminin İzmir'de sökülmesi kararını protesto etti. DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün "Brezilya'da, Türkiye'de veya insanların ve çevrenin korunması için gerekli güvenlik koşullarının bulunmadığı herhangi bir yerde bu tür bir sökme işlemine izin vermemeliyiz" diye konuştu. Eyleme destek veren CHP milletvekilleri de "Türkiye'yi asla ve asla dünyanın çöplüğü yapmayız" dedi.

DİSK, Ankara'da Brezilya Büyükelçiliği'nin önünde, Brezilya'dan gelecek olan asbest yüklü geminin İzmir Aliağa'da sökülmesi kararını protesto etti. "Toksik gemi geldiği gibi gidecek" pankartının açıldığı eyleme CHP Ankara milletvekilleri Gamze Taşcıer ve Murat Emir de destek verdi. DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, basın açıklamasında şunları kaydetti:

"Söz konusu gemi geçmişte Fransız donanması tarafından kullanılan ve Eylül 2000'de ismi Nae São Paulo olarak değiştirilip Brezilya'ya satılan savaş gemisi Foch'tur. Kullanılmayan gemi 12 Mayıs 2021'de Türkiyeli SÖK Denizcilik'i temsil eden Rio de Janeiro merkezli Cormack Maritima tarafından açık arttırma yoluyla ve düşük fiyatla satın alınmıştır. Gemi sökülmek üzere Türkiye'ye İzmir Aliağa tersanesine çekilmeye hazırlanmaktadır.

"GEMİNİN 900 TON ASBEST İÇERDİĞİ TAHMİN EDİLİYOR"

Gemi, asbest ve yakıt kalıntıları gibi büyük miktarda zehirli maddeler içermektedir. Bunların ortadan kaldırılması güvenli ve çevreye saygılı bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Geminin 900 ton asbest içerdiği tahmin ediliyor. Ancak ne gemide bulunabilecek zehirli madde miktarı ne de alıcının söküm işleminin gerçek maliyetini hesaplayabilmek için bu bilgiye sahip olup olmadığı kesin olarak bilinmemektedir.

Nae São Paulo karkasının hurdaya ayrılmasının planlandığı İzmir Aliağa Tersanesi hali hazırda kötü çalışma koşulları, düşük ücretler, yetersiz işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleriyle gündeme gelmektedir. Türkiye hükümetinin konuyla ilgili açıklamaları yetersiz ve endişe vericidir. İzmir halkı, sendikalar, meslek örgütleri ve ekoloji hareketleri geminin Aliağa'ya gelişine karşı protestolar düzenlemektedir. Bu protestolar, asbestin yasaklanması, halk sağlığı ve İSİG konulu talepler içermektedir

Bu sorunla ilk kez karşılaşmıyoruz. Nae São Paulo'nun kardeş gemisi olan Clemenceau'nun sökümünün çevreye ve insan sağlığına karşı yarattığı riskler ve ilgili uluslararası sözleşmelerin ihlali nedeniyle tepkilerle karşılaştığını hatırlamak önemlidir.

Bu gemilerin sökülmesinin toprağa, suya ve insan sağlığına ciddi zararlar verdiği biliniyor. Bu nedenle, Brezilya'da, Türkiye'de veya insanların ve çevrenin korunması için gerekli güvenlik koşullarının bulunmadığı herhangi bir yerde bu tür bir sökme işlemine izin vermemeliyiz.

"GEMİNİN BASEL SÖZLEŞMESİ'NE UYGUN ŞEKİLDE ZEHİRDEN ARINDIRILMADAN TÜRKİYE'YE GÖNDERİLMESİNE KARŞIYIZ"

Geminin Basel Sözleşmesi'ne uygun şekilde zehirden arındırılmadan Türkiye'ye gönderilmesine karşıyız. Geminin sorumlularının ve gemiyi Brezilya'ya satan Fransa'nın geminin, uygun şekilde elden çıkartılması ve arındırılma sürecinin titizlikle yürütülmesi, halk sağlığına, çevreye ve işçilere zarar vermeden tamamlanması için sorumluluk alması gerekmektedir. DİSK olarak asbestin yasaklanması ve kalıntılarının doğru şekilde ortadan kaldırılması konusunda açık bir duruşumuz var. Asbestin ve gemi söküm işlemlerinin işçilere, halk sağlığına ve çevreye verdiği zararlara karşı mücadele edeceğimizi buradan tekrar ilan ediyoruz.

"DENİZCİLİK ŞİRKETLERİNİN VE BAZI ÜLKELERİN ZENGİNLEŞMEK İÇİN TÜRKİYE VE BREZİLYA'YI HURDALIĞA ÇEVİRMEK İSTEMELERİNİ KABUL EDEMEYİZ"

Küresel şirketlerin açgözlülüğüne ve hükümetlerin kayıtsızlığına karşı mücadele edeceğiz. Çünkü asbestin ticarileştirilmesini durdurmak ve mevcut kalıntılarını doğru bir şekilde ortadan kaldırmak, insanın yaşam hakkını garanti altına almak ve çevreyi korumak anlamına gelmektedir.

Uluslararası denizcilik şirketlerinin ve bazı ülkelerin zenginleşmek için Türkiye'yi ve Brezilya'yı, halk sağlığı, işçilerin hayatı ve doğanın tahribatı pahasına hurdalığa çevirmek istemelerini kabul edemeyiz. Bu bağlamda ilgili hükümetleri tarafsız, şeffaf denetimler yürütmeye ve uluslararası sözleşmelere uymaya çağırıyoruz. Brezilya ve Türk hükümetinden zehir gemisi Nae Sao Paulo'nun Türkiye'ye gelmesine izin verilmemesini istiyoruz."

TAŞCIER: 3-5 KURUŞ PARA ALABİLMEK İÇİN TÜRKİYE'NİN İTİBARINI YOK ETTİLER

Görgün'ün ardından söz alan CHP Milletvekili Gamze Taşcıer şöyle konuştu:

"Maalesef AKP iktidarının 20 yılda ülkeyi getirdiği ekonomik durum 3-5 kuruş alabilmek için halk sağlığını hiçe sayan, Türkiye'yi dünyanın çöplüğü haline getiren, adeta zehir ticaretine onay veren bir anlayışıyla Türkiye'nin itibarını yok ettiler. Almanya'da Hans'ın çöpe attığı çöp Adana'dan çıkıyor. Hiçbir dünyanın ülkesinde kabul etmediği Brezilya donanmasının gemisinin sökümü Türkiye'de yapılmak isteniyor. Neden? Çünkü 3-5 kuruş para alabilmek için İzmir halkının 50 yılı zehir ticaretine teslim edilmeye çalışıyor.

"DAHA FAZLA DOĞA KATLİAMINA, HALK SAĞLIĞI KATLİAMINA SEBEP OLMADAN BU UYGULAMADAN VAZGEÇİN"

Daha önce aynı geminin benzeri hiçbir ülkenin kabul etmemesi sonucunda İngiltere'de yapılmış ve 760 ton asbest çıkmıştı. Şimdi bakanlık yetkilileri diyorlar ki, '760 ton değil, bu 9 ton'. Sayın bakan, 9 ton asbest kanser etmiyor mu? 9 ton asbest bu ülkenin insanlarının sağlığını bu ülkenin doğasını yok etmiyor mu? Buradan bir çağrı yapıyoruz: Ülkeye daha fazla itibar kaybına sebep olmadan, daha fazla doğa katliamına, halk sağlığı katliamına sebep olmadan bir an önce bu uygulamadan vazgeçin. Bugün DİSK'in önderliğinde yapılan bu eylemle birlikte bu karardan vazgeçilmesini, Türkiye'nin itibarını Türkiye'de yaşayan yurttaşların sağlığının daha fazla hiçe sayılmamasını tekrar çağrıda bulunuyoruz. Hem bir milletvekili olarak hem sağlıkçı bir milletvekili olarak bu zehrin sadece bu ülkenin 3-5 yılını değil, 50 yılını, nesillerini etkileyeceği vurgusunu yaparak bu katliamdan vazgeçmeleri çağrısını bir kez daha yeniliyoruz."

EMİR: ASBESTİ SOLUDUĞUNUZ ZAMAN GÜNÜN BİRİNDE KAÇINILMAZ OLARAK AKCİĞER KANSERİ OLURSUNUZ

CHP Ankara Milletvekili Emir ise şunları söyledi:

"Asbest soluyan herkeste günün birinde akciğer kanseri gelişmesi ihtimali son derece yüksek. Üstüne üstlük, bu doza bağımlı değildir. Yani asbesti soluduğunuz zaman günün birinde kaçınılmaz olarak akciğer kanseri olursunuz. Peki bu gemi niye Türkiye'de sökülüyor? Neden Brezilya'da sökülmüyor? Brezilya'dan Türkiye'ye gelene kadar onlarca ülkelerden geçiyor ama her ne hikmetse Türkiye'de sökülüyor. Çünkü Türkiye'de Türkiye'ye ihanet etmekten çekinmeyen bir iktidar söz konusu.

"MÜCADELEYE GEMİNİN GELMESİNİ MUTLAKA ENGELLEYENE KADAR DEVAM EDECEĞİZ"

Ben burada Brezilya büyükelçisini tebrik etmek istiyorum. Böyle bir belayı ülkesinden gönderebilmeyi başardığı için. Ama bu ihaneti buradakilerin nasıl yaptığını teşhir etmemiz gerekiyor. Bize şunu söylüyorlar, 'Merak etmeyin, olması gerektiği gibi sökeceğiz ve asla dışarı taşırmayacağız' diyorlar. Oysa bir an için yaptıklarına inansak bile Türkiye, iş kazalarında da dünya rekortmeni bir ülke. Kontrollerinin yapılmayacağını kayırmacılığın yapılacağını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla buradan bu topraklara bu çevreye ihanet eden herkese sesleniyorum: Bu kararınızdan vazgeçin. Bu denli kendimizi bu noktaya taşımayın.

Türkiye'yi asla ve asla dünyanın çöplüğü yapmayız. Türkiye dünyanın çöplüğü olmayacak. Geleceğimize, gençliğimize, çocuklarımıza bu toprakları bu çevreyi aldığımız gibi emanet etmek gibi bir borcumuz var. İktidarları bitiyor ama ihanetleri bitmiyor. Buradan sesleniyoruz: Bundan vazgeçin Türkiye'yi asla bu gemilerin çöplüğü haline getirmeyeceğiz. Mücadeleye geminin Türkiye'ye gelmesini mutlaka engelleyene kadar da devam edeceğiz."