Disk-Ar: En Yoksul Gelir Grubunun Gıda Enflasyonu Yüzde 131,6 Oldu - Son Dakika
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Disk-Ar: En Yoksul Gelir Grubunun Gıda Enflasyonu Yüzde 131,6 Oldu

05.05.2022 16:14
Disk-Ar: En Yoksul Gelir Grubunun Gıda Enflasyonu Yüzde 131,6 Oldu

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi'nin (DİSK-AR) verilerine göre, nisan ayında, emeklilerin gıda enflasyonu yüzde 113,5, en yoksul yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu ise yüzde 131,6 oldu.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi'nin (DİSK-AR) verilerine göre, nisan ayında, emeklilerin gıda enflasyonu yüzde 113,5, en yoksul yüzde 20'lik gelir grubunun gıda enflasyonu ise yüzde 131,6 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan 2022 resmi enflasyon oranlarını açıkladı. TÜFE'de 2022 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,25, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 oranında artış gerçekleşti.

DİSK-AR'dan yapılan açıklamada, "Bu ortalama resmi enflasyon oranları, düşük gelirlilerin, emekçilerin günlük yaşamda hissettiği oranlar değil. Bu nedenle DİSK-AR olarak TÜİK'in ham verilerinden yararlanarak emeklilerin, dar gelirlilerin, düşük gelirlilerin hissettiği enflasyonu yeniden hesaplıyoruz. Gıda enflasyonu verilerini esas alarak gelir gruplarına göre ve emekliler için gıda enflasyonunu yeniden hesapladık" değerlendirmesi yapıldı.

DİSK-AR açıklamasında gelir grubuna göre hissedilen enflasyon verileri ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"EMEKLİLERDE GIDA ENFLASYONU YÜZDE 113,5 OLDU: Yaptığımız hesaplamaya göre, gıda enflasyonu ortalama yüzde 89,1 olarak gerçekleşirken emeklilerde gıda enflasyonu yüzde 113,5 oldu.

EN DÜŞÜK GELİR GRUBUNUN ENFLASYONU YÜZDE 131,6: Üçüncü yüzde 20'lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 97 olurken, düşük gelirli ikinci yüzde 20'lik grubun gıda enflasyonu yüzde 114,9, en yoksul yüzde 20'lik gelir grubun gıda enflasyonu ise yüzde 131,6 olarak hesaplandı.

YÜKSEK GELİR GRUBUNDA ENFLASYON YÜZDE 65,5: Dördüncüyüzde 20'lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 88,2 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu ise yüzde 65,5 oldu. Bu durum enflasyonun gelir gruplarına göre önemli ölçüde farklı hissedildiğini ortaya koyuyor.

AKP, 20 YILDA ENFLASYONU YÜZDE 70'LERE TAŞIMIŞ OLDU: Öte yandan, yüzde 70'lik enflasyon AKP için yeni bir rekor anlamına geliyor. Aralık 2002'de yüzde 29,7'lik bir enflasyon devralan AKP 20 yılda enflasyonu yüzde 70'lere taşımış oldu."

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Kaynak: ANKA

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