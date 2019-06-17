DİSK-AR: Geniş¸ tanımlı işsizlik yüzde 21'e, işsiz 7.4 milyona ulaştı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-AR) tarafından hesaplanan geniş¸ tanımlı işsiz sayısı, 2018 Mart dönemindeki 6 milyon 18 bin kişiden, bu yıl Şubat döneminde 7 milyon 356 bin kişiye yükseldi.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Mart dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması ile İŞKUR verilerini değerlendiren DİSK-AR, geniş¸ tanımlı işsizlik oranını da yüzde 21 olarak hesaplandı.DİSK-AR hesaplamalarına göre, geniş¸ tanımlı işsiz sayısı Mart 2018'ye göre 1.3 milyon arttı.TÜİK'in verilerine göre, Mart 2018'de 3 milyon 210 bin olan mevsim etkilerinden arındırılmamış dar tanımlı işsiz sayısı Mart 2019'da 1 milyon 334 bin artarak 4 milyon 544 bine yükseldi. İşsizlik oranı bir önceki yıla göre 4.0 puan artarak yüzde 14.1 oldu.DİSK-AR açıklamasında, " Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik ise hem aylık hem yıllık olarak tırmanmaya devam ediyor. Tarım, turizm ve inşaat gibi sektörlerin mevsim etkileri hariç tutulduğunda işsizliğin hem oransal hem de sayısal olarak tırmanmaya devam ettiği görülüyor. Mart 2019'da mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlikte Şubat 2019'a göre kısmi bir gerileme yaşansa da mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlikteki artış düzenli olarak devam ediyor" denildi ve şu bilgiler verildi:"Tarım dışı işsizlikte de tırmanış devam diyor. Ücretsiz aile işçilerinin yoğun olduğu tarım sektörü hariç tutulduğunda işsizlikte sert bir artış gözleniyor. Mart 2018'de yüzde 11,9 olan tarım dışı işsizlik Mart 2019'da yüzde 16.1'e yükseldi."Ağustos ayından itibaren işsizliğin düzenli yükselişi en çok gençleri ve genç kadınları etkiledi. Genç işsizliği Mart 2018'e göre 7.5 puan artarak yüzde 17.7'den yüzde 25.2'ye yükseldi."İşsizlikte en büyük tırmanış gençlerde ve genç kadın işsizliğinde yaşandı. Genç kadın işsizliği geçen yılın aynı dönemine göre 5.4 puan arttı. Mart 2018'de yüzde 12.9 olan kadın işsizliği 3.3 puan artarak Mart 2019'da yüzde 16.2'ye yükseldi. Tarım dışı kadın işsizliği ise yüzde 19.9'a tırmandı.DİSK-AR, ekonomik kriz ve sanayi üretimi ile büyümedeki büyük daralmaya paralel olarak istihdamda daralmanın devam ettiğini belirterek şu verileri açıkladı:"Mart 2018'de 28 milyon 499 bin olan bin olan toplam istihdam 704 bin kişi azalarak Mart 2019'da 27 milyon 795 bine geriledi. Krizin başladığı Ağustos 2018 ile Mart 2019 arasında istihdamdaki kayıp ise 1 milyon 523 bin oldu."2018'de 28 milyon 499 bin olan toplam istihdam 704 bin kişi azalarak Mart 2019'da 27 milyon 795 bine geriledi. Krizin başladığı Ağustos 2018 ile Mart 2019 arasında istihdamdaki kayıp ise 1 milyon 523 bin oldu. Diğer bir ifadeyle kriz döneminde 1 milyon 523 bin kişi istihdam dışında kaldı veya işini kaybetti. Bütün istihdam seferberliği iddiaları ve teşviklere rağmen ekonominin istihdam yaratma kapasitesinin ciddi biçimde düştüğü görüldü."Mart 2019'da Mart 2018'e göre en fazla artış yine genç işsizliği ve genç kadın işsizliğinde görüldü. Genç ve kadın işsizliği hem düzey hem de artış hızı olarak ilk sıralarda yer aldı."Genç işsizliği 7.5 puan artarak yüzde 17.7'den yüzde 25.2'ye yükseldi. Kadın işsizliği yüzde 12.9'dan yüzde 16.2'ye yükselirken, genç kadın işsizliği yüzde 22.7'den yüzde 28.4'e yükseldi. Tarım dışı genç kadın işsizliği ise en yüksek işsizlik türü oldu. Mart 2018'de yüzde 26.2 olan tarım dışı genç kadın işsizliği Mart 2019'da yüzde 31.7 olarak gerçekleşti. Ne eğitimde ne istihdamda olanların (NEET) oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 1.9 puan artarak yüzde 23.7 olarak gerçekleşti . NEET'de kadınların oranı yüksekliğini koruyor. Ne eğitim ne istihdamda olan kadınların oranı erkeklerin 2.5 katına ulaştı." (Tablo&Grafik)

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