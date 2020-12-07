DİSK: Asgari ücret en az net 3 bin 800 lira olmalıdır - Son Dakika

DİSK: Asgari ücret en az net 3 bin 800 lira olmalıdır

07.12.2020 12:16
DİSK: Asgari ücret en az net 3 bin 800 lira olmalıdır, System.String[]

TÜRKİYE Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 2021 yılı asgari ücretin net 3 bin 800 lira olması gerektiğini açıkladı.

TÜRKİYE Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 2021 yılı asgari ücretin net 3 bin 800 lira olması gerektiğini açıkladı.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Karaköy'de TMMOB Büyükkent Şubesi'nde düzenledikleri toplantıyla asgari ücret raporunu açıkladı.

Arzu Çerkezoğlu, "Salgın döneminde asgari ücret farklı hesaplanmalıdır, vergi ve kesinti yükü kesinlikle ortadan kaldırılmalı, brüt asgari ücret net olarak ödenmelidir. 2021 asgari ücreti Kovit-19 salgının hanelere getirdiği gelir kaybı ve yeni yükler dikkate alınarak hesaplanmalıdır. Bütçeden özellikle pandemi sürecinde asgari ücrete nakit desteği mutlaka sağlanmalıdır, bu sosyal devletin gereğidir. Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır ve bütün ücretlerin asgari düzeyindeki miktarı da yine vergiden muaf tutulmalıdır. Salgın döneminde asgari ücret SGK işçi primleri bütçeden karşılanmalıdır" dedi. Çerkezoğlu, 2021 asgari ücretinin miktarı konusunda DİSK olarak önerilerini paylaşmak istediğini belirterek, "Rakam konusunda kuşkusuz bütün konfederasyonların farklı hesaplamaları olabilir. Biz DİSK olarak 3 farklı hesaplamayla asgari ücrete ilişkin belirlemelerimiz yaptık. Hem milli gelir artışını hem yoksulluk sınırını, hem de TÜİK'in belirlediği asgari tutarlar üzerinden hesaplama yaptık. ve bu 3 hesaplamanın ortalaması olarak diyoruz ki; 2021 yılı asgari ücreti net 3 bin 800 lira olmalıdır" diye konuştu.


DİSK: Asgari ücret en az net 3 bin 800 lira olmalıdır
DİSK: Asgari ücret en az net 3 bin 800 lira olmalıdır

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİSK: Asgari ücret en az net 3 bin 800 lira olmalıdır - Son Dakika


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