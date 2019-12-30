DİSK: Bu asgari ücreti kabul etmiyoruz - Son Dakika
Son Dakika Güncel DİSK: Bu asgari ücreti kabul etmiyoruz - Son Dakika

DİSK: Bu asgari ücreti kabul etmiyoruz

6 saat önce

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki Sevgi Yolu'nda bir araya gelen DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası 6 No'lu Şube üyeleri, asgari ücrete yapılan yüzde 15'lik artışa tepki gösterdi.

DİSK: Bu asgari ücreti kabul etmiyoruz, System.String[]

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki Sevgi Yolu'nda bir araya gelen DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası 6 No'lu Şube üyeleri, asgari ücrete yapılan yüzde 15'lik artışa tepki gösterdi. Açıklamaya CHP Bayraklı İlçe Örgütü de katılarak Kanal İstanbul Projesi'ne itiraz ettiklerini açıkladı.

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası 6 No'lu Şube üyeleri, asgari ücrete yapılan yüzde 15'lik artışa tepki göstermek üzere Bayraklı Sevgi Yolu'nda basın açıklaması düzenledi. CHP Bayraklı İlçe Başkanlığı'nın da katıldığı açıklama öncesinde, bir grup, müzik eşliğinde halay çekti. Yaklaşık 50 kişilik grup, pankartlar taşıdı. CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili olarak "Bu ülkenin inançlı, yurtsever yurttaşlarını ne kar yağışı, ne soğuk hiçbir şey durduramaz. Bunun en büyük kanıtı sizlersiniz. Bizler biliyoruz ki birleşe birleşe kazanacağız" dedi. 'Kanala değil emekçiye bütçe' sloganları atan grup, açıklama sonrasında bireysel olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'ne giderek, Kanal İstanbul Projesi'ne yönelik itiraz dilekçelerini verdi. DİSK adına açıklama yapan Genel İş Sendikası 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız,  "Bu ücreti asla kabul etmiyoruz" dedi"


Bayraklı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzmir'deki peş peşe cinayetlerin zanlısının eşkali belirlendi
İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı Öldü sandığı babasını yıllar sonra e-devlet sayesinde buldu İzmir'de peş peşe işlenen cinayetlerin detayları gün yüzüne çıktı! Caninin 17 sabıkası var

Son Dakika Haberleri
20:32 Sinop'ta otomobil dereye devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
20:32 ABD'nin saldırısını kınayan Sistani'den "Irak'ın egemenliğine saygı duyun" çağrısı - Son Dakika
20:30 Bozüyük'te kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi - Son Dakika
20:30 Otokar'ın 15 otobüsü İzmir'de hizmet vermeye başladı - Son Dakika
20:30 Bursa'da bir sosyal tesisteki yangın maddi hasara neden oldu - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika
18:33 İstanbul'da yarın bu yollar kapalı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 20:35:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DİSK: Bu asgari ücreti kabul etmiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]