İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ işçilerinden "düşük maaş" protestosu! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri hatırlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ işçilerinden "düşük maaş" protestosu! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri hatırlatıldı

05.09.2022 16:59
İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ işçilerinden "düşük maaş" protestosu! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri hatırlatıldı

DİSK'e bağlı Birleşik Tarım-Orman İşçileri Sendikası (BTO-Sen) üyesi bir grup, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de sendikal ayrımcılığa maruz kalıp açlık sınırının altında maaş aldıklarını belirterek, bu durumu protesto etti. Protestocular İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İBB ve iştirak şirketlerinde çalışan bütün işçilere enflasyon farkı kadar zam yapılacağı" açıklamasına rağmen verdiği sözü tutmadığını söyledi.

Saraçhane'deki İBB hizmet binası karşısında bulunan 75. Yıl Parkı'nda toplanan BTO-Sen üyesi işçiler, halay çekip, çeşitli sloganlar attı.

Burada grup adına BTO-Sen Örgütlenme Sorumlusu Erkan Urel, haziran ayında işten çıkartılan ve aralarında engellilerin de bulunduğu 16 kişinin belediye yönetimiyle yapılan görüşmeler sonrasında söz verilmesine karşın işlerine iade edilmediğini söyledi.

"AÇLIK SINIRININ ALTINDA BIRAKILDI"

Muvazaalı taşeronluk uygulamasının söz verilmesine karşın kaldırılmayıp yaygınlaştırıldığını aktaran Urel, "Sendikal ayrımcılığa ilişkin uygulamalara son verileceği kararları alınmıştı, bu kararlara da riayet edilmedi. Ücretlerin makul seviyeye getirileceğinde anlaşılmıştı, sadece yaklaşık 250 lira tutarında bir zam yapıldı, ücretler yine açlık sınırının altında bırakıldı. Yemek parası günlük net 36,50 lira olacak denilmesine rağmen bu tutar brüt olarak ödendi. Yol parası ise aylık net akbil tutarı kadar olacak denilirken bunda da kısıntılar gerçekleştirildi." diye konuştu.

İMAMOĞLU SÖZÜNÜ TUTMADI

Urel, son olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı "İBB ve iştirak şirketlerinde çalışan bütün işçilere enflasyon farkı kadar zam yapılacağı" yönündeki açıklamaya rağmen sadece Ağaç AŞ işçilerinin bu kapsamın dışında bırakıldığını ifade etti.

İşverenin baskıları nedeniyle toplu iş sözleşmesi sürecinin davalık olduğunu ve yargı yolu ile işçilerin toplu iş sözleşmesi yapma haklarının en az 5 yıl boyunca engellendiğini vurgulayan Urel, belediye işçileri arasında açlık sınırının altında ve tek ikramiyesiz çalışan işçilerin Ağaç AŞ'de olduğunu dile getirdi.

Urel, yapılan haksız uygulamalara son verilip, sözlerin tutulmasını, ücretlerinin açlık sınırının üzerine çekilerek ayrımcılığa son verilmesini talep ettiklerini anlatarak, talepleri karşılanana kadar eylemlerine devam edeceklerini kaydetti.

Bu arada gruba destek vermek için gelen HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu da burada bir konuşma yaptı.

İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ işçilerinden 'düşük maaş' protestosu! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri hatırlatıldı
YORUMLAR
500
Fikret Orman'nın annesi Nuran Orman son yolculuğuna uğurlandı Fikret Orman'nın annesi Nuran Orman son yolculuğuna uğurlandı İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Fehime ve Hatice Sultan yalılarıyla ilgili açıklama Açıklaması İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Fehime ve Hatice Sultan yalılarıyla ilgili açıklama Açıklaması
Kaynak: AA

Ekrem İmamoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ işçilerinden 'düşük maaş' protestosu! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri hatırlatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:01 Şarkıcı Yeliz hastalığını ilk kez açıkladı: Kan testinden sonra lösemi olduğumu öğrendim
16:47 CHP liderinin "Uzlaşılırsa ben adaylığa hazırım" sözleri muhalifleri çılgına çevirdi: Kılıçdaroğlu aday olma
16:46 Silivri Cezaevi'nin adı 'Marmara' oldu! Belediye Başkanı talep etmişti
16:42 Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı! Jesus yeni transferin üzerine çizik atarak kadroya almadı
16:41 Ankaragücü maçında saldırgan taraftara müdahale eden Josef, sessizliğini bozdu: Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum
16:25 Beşiktaş'tan skandal Ankaragücü maçı hakkında yeni açıklama: Josef'in kırmızısını iptal edin
16:59 İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ işçilerinden "düşük maaş" protestosu! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri hatırlatıldı
16:07 Hayatını kaybeden müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer'e görkemli veda!
16:07 Türkiye'nin en küçük nüfuslu ilçesi Konya Yalıhüyük oldu: Nüfusu yalnızca 1500 kişiden oluşuyor
16:08 Mustafa Sarıgül'den öğretmenlere ses getirecek vaatler! Eğer iktidara gelirse hepsini yapacağını söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 17:18:00. #1.13#
SON DAKİKA: İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ işçilerinden "düşük maaş" protestosu! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri hatırlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement