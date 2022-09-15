Kadıköy Belediyesi işçilerinden grev kararı - Son Dakika
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Kadıköy Belediyesi işçilerinden grev kararı

15.09.2022 15:10

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası, Kadıköy Belediyesi ile 2 bin 300 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı aldı.

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası, Kadıköy Belediyesi ile 2 bin 300 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı aldı.

Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 1. Şube Başkanı Murat Aydoğan, grev kararı ile ilgili bilgilendirme yapmak için Kadıköy Belediyesinin Hasanpaşa'daki binasında işçilerle bir araya geldi.

Aydoğan, geçen hafta itibarıyla masada anlaşılamayacağı kesinleşince görüşmeleri sonlandırdıklarını anlatarak yarın grev kararını kapıya asacaklarını söyledi.

Verdikleri teklif dışındaki önerilere kapalı olduklarını aktaran Aydoğan, "Yarın grev kararımızı asacağız. 6 iş günü sonra da grev başlayacak. Bu süreçte işvereni hala masaya bekliyoruz. Bizim istediklerimizi karşılayacaklarsa sözleşmeyi imzalarız, onun haricinde verdikleri teklifleri imzalama şansımız kesinlikle yok. Grev Kadıköy Belediyesinde çalışan yaklaşık 2 bin 300 kişiyi kapsayacak. Bu arkadaşlarımız tüm birimlerde görevli. Sağlık ve Veterinerlik birimleri hariç tüm arkadaşlarımız greve katılacak." dedi.

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Kaynak: AA

Kadıköy Belediyesi, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy Belediyesi işçilerinden grev kararı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy Belediyesi işçilerinden grev kararı - Son Dakika
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