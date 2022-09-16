2 bin 300 işçinin talepleri karşılanamadı! Sendika, Kadıköy Belediyesi girişine grev kararı astı - Son Dakika
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2 bin 300 işçinin talepleri karşılanamadı! Sendika, Kadıköy Belediyesi girişine grev kararı astı

16.09.2022 15:07

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası, Kadıköy Belediyesi ile 2 bin 300 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma olmaması üzerine, belediye binası girişine grev kararı astı. DİSK Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 1. Şube Başkanı Murat Aydoğan, "Gelecek konusunda herkesin endişeleri varken bize sunulan bu ücretleri kabul etmemiz ve bu ücretlerle ortalama bir yaşam sürmemiz bekleniyor" dedi.

Ataşehir, Maltepe ve Kartal Belediyelerinden Genel-İş üyelerinin de bulunduğu işçiler ve DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası'nın diğer şubelerinin yöneticileri, Kadıköy Belediyesinin Hasanpaşa'daki binasının bahçesinde toplandı. İşçiler, burada sloganlar attı, davul ve zurna eşliğinde halay çekti.

2 bin 300 işçinin taleplerinin karşılanmadığı Kadıköy Belediyesi'ne grev kararı asıldı

TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ 3,5 AYDIR DEVAM EDİYOR

DİSK Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 1. Şube Başkanı Murat Aydoğan, açıklamasında, yaklaşık 3,5 aydır devam eden toplu sözleşme sürecinde Kadıköy Belediyesi ile görüştüklerini dile getirdi.

2 bin 300 işçinin taleplerinin karşılanmadığı Kadıköy Belediyesi'ne grev kararı asıldı

YAPILAN TEKLİF HAYATIN GERÇEKLİĞİ DIŞINDA KALDI

İdari maddelerin çoğu bitmişken maddi konularda henüz istedikleri oranda bir ilerleme katedemediklerini söyleyen Aydoğan, Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy'ün yaşam ve gelir koşulları göz önüne alındığında verilen tekliflerin hayatın gerçekliği dışında kaldığını ifade etti.

2 bin 300 işçinin taleplerinin karşılanmadığı Kadıköy Belediyesi'ne grev kararı asıldı

"BU ÜCRETLERLE ORTALAMA BİR YAŞAM SÜRMEMİZ BEKLENİYOR"

Aydoğan sözlerini şöyle sürdürdü; "Gelecek konusunda herkesin endişeleri varken bize sunulan bu ücretleri kabul etmemiz ve bu ücretlerle ortalama bir yaşam sürmemiz bekleniyor. Ailemizin, ülkemizin geleceği çocuklarımızın, bırakın özel ihtiyaçlarını, temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadığımız bu ortamda, bu koşullarda bir bilinmezliğe imza atmamızı bizden kimse beklemesin."

2 bin 300 işçinin taleplerinin karşılanmadığı Kadıköy Belediyesi'ne grev kararı asıldı

GREV KARARI BELEDİYE BİNASININ KAPISINA ASILDI

Murat Aydoğan, buraya grev kararını asmaya geldiklerini belirterek "Greve hazırlanırken aynı zamanda görüşmelere de açık olduğumuzun altını önemle çizmek isteriz. Zaten önemli olan grev süreci başlamadan taleplerimizi masada kabul ettirmek. Ama bu emeğimizi, mesleki yeterliklerimizin hakkını masada bırakacağımız anlamına da gelmiyor. Şimdi buraya grev sürecini başlatacak ilanımızı asıyoruz. Bugünden sonra her üye arkadaşım, iş yerlerimizde ilmek ilmek grevi örgütlemeli ve mücadeleden uzak durmamalıdır." diye konuştu. Açıklamanın ardından grev kararı belediye binasının kapısına asıldı.

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Son dakika haber... KADIKÖY BELEDİYESİ'NE GREV KARARI ASILDI Son dakika haber... KADIKÖY BELEDİYESİ'NE GREV KARARI ASILDI Son dakika haberleri! KADIKÖY BELEDİYESİ'NE GREV KARARI ASILDI Son dakika haberleri! KADIKÖY BELEDİYESİ'NE GREV KARARI ASILDI
Kaynak: AA

Kadıköy Belediyesi, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 bin 300 işçinin talepleri karşılanamadı! Sendika, Kadıköy Belediyesi girişine grev kararı astı - Son Dakika

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