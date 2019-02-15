Disk'e Bağlı Güvenlik-Sen Üyesi İşçilerden Eylem

İZMİR'de, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Özel Güvenlik İşçileri Sendikası (Güvenlik-Sen) üyeleri, 2019 yılı için belirlenen yüzde 26'lık asgari ücret zammının, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kadroya geçen işçilerin maaşlarına yansıtılmadığını ileri...

İZMİR'de, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Özel Güvenlik İşçileri Sendikası (Güvenlik-Sen) üyeleri, 2019 yılı için belirlenen yüzde 26'lık asgari ücret zammının, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kadroya geçen işçilerin maaşlarına yansıtılmadığını ileri sürerek, eylem yaptı.



DİSK'e bağlı Güvenlik-Sen üyesi yaklaşık 50 işçi, İzmir'in Konak ilçesindeki Bölge Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Kamuda taşeron olarak çalışırken geçen yıl yayımlanan 696 sayılı KHK ile kadroya geçen ancak yapılan düzenlemeye göre 2020 yılına kadar toplu sözleşme hakkı bulunmayan işçilerin, Yüksek Hakem Kurulu'nca belirlenen yüzde 4+4'lük maaş zammını alacak olmasına tepki gösteren Güvenlik-Sen üyeleri, taşerondan kadroya geçenlerin açlığa mahkum edildiğini ileri sürdü. İşçiler, üzerinde '4+4 zulmüne hayır', 'Kadro sizin içinize sindi, işçinin hakkını sildi', '696 kadro değil zulümdür', 'Tediye hakkımızı istiyoruz' yazılı dövizler taşıdı. Güvenlik-Sen Genel Başkanı Serdar Aslan, 2019 yılı için belirlenen yüzde 26'lık asgari ücret zammının, 696 sayılı KHK ile kadroya geçen işçilerin maaşlarına yansıtılmadığını belirterek, "Bu zam oranının maaşlara yansıtılmaması kararı sonrası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na görüş sorduk. Bize, bu işçilerin asgari ücretle bağının koptuğu ve sadece yüzde 4 şeklinde zam uygulanacağına yönelik yanıt verildi. Bu görüş kesinlikle kabul edilemez" dedi.



'İŞÇİLER HAK KAYBINA UĞRADI'



Belediye şirketleri ve merkezi idarelerde, asgari ücretin belli bir yüzdelik fazlasına göre ücret alan işçilerin ise çok fazla hak kaybı yaşadıklarını ileri süren Aslan, "Bazı işçilerin ücretleri, asgari ücret seviyesine kadar indirilebilecek. Kadrolu taşeron işçiler çok büyük bir hak kaybına uğradı. Tüm bu uygulamalar kadro yalanı adı altında milyonlarca işçinin, esasında asgari ücrete mahkum edilmek istendiğini göstermektedir" diye konuştu.



SENDİKA TALEPLERİNİ AÇIKLADI



İşçilerin ücretlerinin, ocak ayından itibaren güncellenmesini isteyen Aslan, "Asgari ücrete yapılan yüzde 26'lık ücret zamları, işçi maaşlarına yansıtılmalı. Özgür toplu sözleşme yapılması için yasal düzenlemeler derhal hayata geçirilmeli. Yerel yönetimlerde ve belediyelerde halen çalışan taşeron şirket işçileri, kamu işçisi olarak istihdam edilmeli ve ilave tediye hakları 2 Nisan 2018 tarihinden bu güne geriye dönük olarak derhal ödenmeli" dedi.



Sendika üyesi işçiler, açıklamanın ardından olaysız dağıldı.



- İzmir

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