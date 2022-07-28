Türk-İş üyeleri, kapılarına çelenk bırakan protestocu işçilere el hareketi yapıp küfretti

DİSK'e bağlı Nakliyat-İş Sendikası'na üye işçiler, Beyoğlu'nda bulunan TÜRK-İŞ İstanbul Bölge Temsilciliği'ne giderek siyah çelenk bırakarak, "Kahrolsun sarı sendika" sloganları attı.

"KIDEM TAZMİNATI ALAMAMALARININ SORUMLUSU SİZLERSİNİZ"

Temsilcilik önünde açıklama yapan Sendika Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu,iki bine yakın Uzel Makina işçilerinin kıdem tazminatının alamamasının sorumlusunun TÜRK-İŞ'e bağlı Türk Metal Sendikası olduğunu iddia etti.

"İŞÇİLERDEN AİLESİ DAĞILANLAR, İNTİHAR EDENLER VAR"

Küçükosmanoğlu, "İşçilerden ailesi dağılan intihar eden kardeşlerimiz vardır. İşçilere sahip çıktığımız için hedef alındık. Nerede bir patronun ihanetine uğrayan işçi varsa nerede sarı sendikaların ihanetine işçi kardeşimiz varsa yanlarında olacağız" dedi.Küçükosmanoğlu, iktidar ile işbirliği yapılarak birçok iş yerinde örgütlenmelerinin engellendiğini öne sürdü.

BİNADAN ÇIKIP İŞÇİLERE EL HAREKETİ YAPIP KÜFÜR ETTİLER

İşçilerin protestosu esnasında yoğun bir polis kalabalığının olduğu sırada TÜRK-İŞ'in binasından çıkan kişilerin el hareketi yaparak küfür ettiği görüldü. Küfür eden kişilerin TÜRK-İŞ'te yönetici olduğu iddia edildi.