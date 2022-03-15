DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, İzmir'de düzenlenen mitingde konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, İzmir'de düzenlenen mitingde konuştu Açıklaması

15.03.2022 15:52
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, İzmir'de düzenlenen mitingde konuştu Açıklaması

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, güvencesiz çalışma biçimlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, güvencesiz çalışma biçimlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Çerkezoğlu, DİSK tarafından düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, çalışanların enflasyon nedeniyle zor bir dönem yaşadığını anlattı.

Hükümetten acil talepleri olduğunu dile getiren Çerkezoğlu, şunları kaydetti:

"Elektrik, su, doğal gaz başta olmak üzere yapılan bütün zamları geri alın diyoruz, faturalardaki vergiyi kaldırın diyoruz. Tüm maaş ve ücretler yaşanan bu yüksek enflasyon karşısında eridi gitti. Başta asgari ücret olmak üzere bütün ücretleri güncelleyin ve bütün ücretlere en az asgari ücret artışı oranında zam yapın diyoruz. En düşük emekli oran aylığını asgari ücret düzeyine çıkartın ve EYT mağduriyetine de son verin diyoruz. Ücretler üzerindeki vergi yükünü düşürün diyoruz. Vergide adalet olmadan gelirde adalet olmaz biliyoruz. Az kazanandan az, çok kazanandan çok alınan adaletli bir vergi sistemi istiyoruz. Belediyelerdeki şirket işçiliği başta olmak üzere esnaf, kuryelik, taşeronluk bütün güvencesiz çalıştırma biçimlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini söylüyoruz. İşçi sınıfının emeğini ve ekmeğini korumasının bir yolu var. O da örgütlü olmak, sendikalı olmak, toplu sözleşme, grev hakkını kullanabilmek, o nedenle sendikal haklarımızın önündeki bütün engelleri kaldırın diyoruz."

DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan ise Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınadı. Çalışkan, "Dünya genelinde kamusal sağlık sistemi güçlendirilmesi gerekirken ülkeler silahlanma bütçelerini artırıyorlar. Ukrayna'da yaşanan işgal ve savaş milyonlarca insanı etkiliyor. Savaşlar insanı yok ediyor, doğayı yok ediyor, ayrımcılığı, eşitsizliği ve nefreti derinleştiriyor." diye konuştu.

Mitinge, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ile HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni de katıldı.

YORUMLAR
500
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Amasya'da Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda konuştu Açıklaması Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Amasya'da Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda konuştu Açıklaması CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Muğla'da konferansta konuştu Açıklaması CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Muğla'da konferansta konuştu Açıklaması DİYARBAKIR - TDP Genel Başkanı Sarıgül, Diyarbakır'da konuştu DİYARBAKIR - TDP Genel Başkanı Sarıgül, Diyarbakır'da konuştu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, İzmir'de düzenlenen mitingde konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
15:46 Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi!
15:27 Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'Diyarbakır' yanıtı: Ben Türkiye'nin her yerine alnım açık giderim ama sen gidemezsin!
15:26 Uzmanlardan korkutan İstanbul depremi senaryosu: Yağmalar yaşanabilir, yurt çapında elektrik kesilebilir
15:26 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Zeynep kaçırılıyor
15:13 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Türkan, annesine Somer'in boşanmak istediğini söylüyor
15:08 Son hali görenleri şaşırttı! Alex'in veliahtı Gökay yaptığı paylaşımla trendlere girdi
15:07 Kızının kripto parayla ilgilendiğini sanıyordu, gerçek işini internette tesadüfen gezinirken öğrendi
14:57 ABD'de evsizleri hedef alan seri katil nihayet yakalandı: 9 günde 5 evsizi öldürdü
14:57 Destan'da bu akşam neler olacak? Temur'u bekleyen büyük sürpriz ne?
14:50 Hani bitmişti! Koronanın dünyaya yayıldığı Çin'de yeniden korona karantinası başladı: 30 milyon kişi etkilendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 15:55:53. #1.12#
SON DAKİKA: DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, İzmir'de düzenlenen mitingde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement