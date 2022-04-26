DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu 15 sanığa beraat - Son Dakika
Üye Girişi

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu 15 sanığa beraat

26.04.2022 17:33
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu 15 sanığa beraat

DİSK Genel Merkezi önünden 1 Mayıs 2020'de izinsiz olarak Taksim'deki alana yürümek isterken gözaltına alınan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu 15 sendika yöneticisi, 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandıkları davada beraat etti.

DİSK Genel Merkezi önünden 1 Mayıs 2020'de izinsiz olarak Taksim'deki alana yürümek isterken gözaltına alınan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu 15 sendika yöneticisi, 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandıkları davada beraat etti.

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıklara yüklenen eylemlerin kanunda suç şeklinde tanımlanmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesini istedi.

Savcılık mütalaasına karşı savunmaları sorulan sanıklar beraatlerini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıkların üzerlerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından ayrı ayrı beraatlerine hükmetti.

15 kişi gözaltına alınmıştı

1 Mayıs 2020'de DİSK'in Beşiktaş Dikilitaş'taki genel merkezi önünden Taksim'e izinsiz olarak yürümek isteyen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu 15 sendika yöneticisi, uyarılara rağmen dağılmayınca polis müdahalesiyle gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 15 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, sanıkların, 2911 sayılı kanunda yer alan "Toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılmak ve ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamak" suçundan 6 aydan 3'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.

YORUMLAR
500
Çalışma Bakanı Bilgin'den emekli maaşına zam müjdesi! En düşük emekli maaşı artacak! Çalışma Bakanı Bilgin'den emekli maaşına zam müjdesi! En düşük emekli maaşı artacak! Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Karikatür Sergisi Açıldı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Karikatür Sergisi Açıldı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs, Sendika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu 15 sanığa beraat - Son Dakika


Son Dakika
17:27 Galatasaray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu kasayı doldurdu!
17:24 26 Nisan Salı günü altının kilogramı 909 bin 776 liraya yükseldi!
17:08 Bakan Koca açıkladı: Okullarda maske mecburiyeti kalktı
17:00 Aydın'da 'Kuşum kaçtı' diyerek fabrikayı benzin döküp yaktı!
16:50 Yarı final maçları bu akşam başlıyor! Şifresiz olarak yayınlanacak
16:47 Bir paket tohum için birbirleriyle yarışan vatandaşlar izdihama neden oldu!
16:44 MHP'nin efsane liderlerinden Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Sazak: Osman Kavala kardeşimdir
16:35 Ali Koç döneminde Fenerbahçe zirveye yaklaşıyor!
16:33 Adalet Bakanı Bozdağ Gezi Davası kararlarını savundu: Türk yargısı bağımsızdır, kimse yargının üstünde değildir
16:30 Devlet Bahçeli, Osman Kavala'ya verilen müebbet hapis cezasına tepki gösteren Süleyman Sazak hakkında konuştu: Bizimle bir ilişkisi kalmamıştır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 17:41:00. #1.13#
SON DAKİKA: DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu 15 sanığa beraat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement