DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Türkiye'nin en büyük sorunu işsizlik

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, " Türkiye'nin en büyük sorunu işsizlik. Ülkeyi yönetenleri bu gerçekleri görmeye, kabul etmeye ve acilen adım atmaya çağırıyoruz" dedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, bugün akşam saatlerinde İzmit'te, Sabri Yalım Parkı'nda basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına sendika üyesi işçiler katıldı. Çerkezoğlu, "Her ne kadar ülkeyi yönetenler, 'Kriz yok' deseler de 'Yaşadığımız ekonomik sıkıntılar psikolojiktir' deseler de biz her gün çarşıya, pazara, manava gittiğimizde, evimize elektrik faturası, su faturası geldiğinde krizin olup olmadığını çok net bir biçimde görüyoruz. Yaşanan bu ekonomik sıkıntıların bizler açısından 3 tane temel sonucu oldu. Bunlardan birincisi işsizlik, ikincisi her birimizin geliri değer olarak çok ciddi biçimde geriledi. Üçüncüsü de gelir dağılımı adaletsizliği bu ülkede daha da büyüdü. Bugün gelir dağılımı eşitsizliğinde, yani ürettiğimiz değerin paylaşımında bütün OECD ülkeleri içerisinde Meksika ve bugün emekçilerin eylemlerine sahne olan Şili'den sonra ne yazık ki gelir dağılımı eşitsizliğinin en kötü olduğu üçüncü ülkeyiz" dedi.

Çerkezoğlu, "Türkiye'nin en büyük sorunu işsizlik. Özellikle genç işsizliği ve kadın işsizliği ürkütücü boyutlara vardı. Her 4 gencimizden biri işsiz. Büyük kentlerde her 3 genç kadından biri işsiz. Bu kadar büyük genç işsizliği ve kadın işsizliği artık ekonomik veri olmaktan çıktı" diye konuştu.

Çerkezoğlu, "İşsizlik artarken istihdam da azalıyor. Yani işsizliğin sebebi iş gücüne katılımdaki artış değil, istihdamdaki azalmadır. Biz buradan bu ülkeyi yönetenleri bu gerçekleri görmeye, kabul etmeye ve acilen adım atmaya çağırıyoruz" dedi.