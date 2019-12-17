DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 lira - Son Dakika

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, " Türkiye'de asgari ücretin belirlenmesi süreci devletin toplumla yaptığı en büyük sözleşmedir." dedi.

Çerkezoğlu, Şevket Dingiloğlu Parkı'nda düzenlenen basın açıklamasında, Türkiye'nin en önemli sorununun işsizlik olduğunu dile getirdi.

Asgari ücretin yükselmemesi için herkesin bir bahane ürettiğini ileri süren Çerkezoğlu, asgari ücretin yıllar içinde enflasyon, döviz kuru, altın karşısında bütün kaybının giderildiği, büyümeden, milli gelir artışından payını alan ve gerçek bir geçim ücreti olması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de çalışan nüfusun yüzde 43'ünün asgari ücretle çalıştığını aktaran Çerkezoğlu, "Bu oran dünyada ortalama yüzde 8, yüzde 9 düzeyinde. Asgari ücrete dahi ulaşamayan 1.8 milyon işçi var Türkiye'de. Asgari ücretin biraz üzerinde ücret alanlarla düşündüğümüzle birlikte yüzde 70'leri buluyoruz. Yani Türkiye'de asgari ücret, bir ortalama ücret haline gelmiştir. O nedenle Türkiye'de asgari ücretin belirlenmesi süreci devletin toplumla yaptığı en büyük sözleşmedir." diye konuştu.

Çerkezoğlu, asgari ücret tespit sürecinin derhal değiştirilmesi ve asgari ücretin gerçek bir toplu pazarlıkla belirlenmesini istediklerini bildirdi.