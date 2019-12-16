DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Son Dakika
Son Dakika Güncel DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Son Dakika

DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL

6 saat önce

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "2020 yılı içerisinde krize karşı işçi sınıfını emekçileri koruyacak bir ücret olması gerektiğini söylüyoruz.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "2020 yılı içerisinde krize karşı işçi sınıfını emekçileri koruyacak bir ücret olması gerektiğini söylüyoruz. 2020 yılında asgari ücretin net 3 bin 200 lira olması gerektiğini söylüyoruz. Bunun mücadelesini örgütlüyoruz" dedi.

DİSK Trakya Bölge Temsilciliği Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Hasan Ali Yücel Meydan'ında basın açıklaması yaptı.

Çerkezoğlu, burada yaptığı konuşmada Türkiye'de büyük bir işsizlik olduğunu öne sürerek asgari ücretin devletin toplumla yaptığı en büyük toplu sözleşme olduğunu belirtti.

Asgari ücretin memleket meselesi olduğunu anlatan Çerkezoğlu, Ülkeyi yönetenler, siyasi iktidar ve işveren sürekli olarak düşük asgari ücret politikasına çeşitli gerekçeler uyduruyorlar. Özellikle çalışma bakanlığının ve işveren temsilcilerinin bütün konuşmalarında söyledikleri şey şu 'Türkiye'de çok fazla işsizlik var, Eğer asgari ücreti çok yüksek belirlersek, işsizlik daha da fazla artacaktır.' Türkiye'de bugün cumhuriyet tarihinin rekorlarını kıran bir işsizlik var." diye konuştu.

"Net 3 bin 200 lira olması gerektiğini söylüyoruz"

Her üç gençten birinin işsiz olduğunu savunan Çerkezoğlu, işsizliği önlemenin çeşitli yolları olduğunu dile getirdi.

Asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılması gerektiğini ileri süren Çerkezoğlu, şunları kaydetti:

"Asgari ücretin önümüzdeki yıla ilişkin milli gelir beklentilerinin hesaba katıldığı büyümeden payımızı aldığımız gerçek bir geçim ücreti olması gerektiğini söylüyoruz. Asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılması gerektiğini ve net olarak hesaplanması gerektiğini söylüyoruz. Bu çerçevede baktığımızda da 2020 yılı içerisinde krize karşı işçi sınıfını emekçileri koruyacak bir ücret olması gerektiğini söylüyoruz. 2020 yılında asgari ücretin net 3 bin 200 lira olması gerektiğini söylüyoruz. Bunun mücadelesini örgütlüyoruz."

Açıklama sonrası grup asgari ücretin 3 bin 200 lira olması gerektiğini yazan bildirileri vatandaşlara dağıttı.

DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL

Asgari Ücret, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 07:03 Kaynak: AA
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