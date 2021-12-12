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DİSK Kartal Meydanı'nda miting düzenledi - Son Dakika

DİSK Kartal Meydanı'nda miting düzenledi

12.12.2021 17:49

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Hep birlikte emeğimize, ekmeğimize, memleketimize, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyoruz.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Hep birlikte emeğimize, ekmeğimize, memleketimize, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyoruz." dedi.

DİSK tarafından Kartal Meydanı'nda "Artık yeter geçinmek istiyoruz" sloganıyla miting düzenlendi.

Mitingde konuşan Çerkezoğlu, "Hep birlikte emeğimize, ekmeğimize, memleketimize, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyoruz. Kara kışı bahara çevireceğiz, kara kışa karşı işçilerin baharını getireceğiz. Baharı özledik hep beraber, bu ülkeye işçi baharı şart, ülkemizin gelecek güzel günlerini hep birlikte getireceğiz." ifadelerini kullandı.

İşçilerin, emekçilerin yaşadığı gelir kaybını gidermenin bir yolu olduğunu dile getiren Çerkezoğlu, "O da örgütlenme hakkıdır, sendika hakkıdır, toplu sözleşme hakkıdır, grev hakkıdır yani demokrasidir, adalettir. O nedenle sendikal hakları kullanmanın önündeki engeller bir bir kaldırılmak zorundadır." dedi.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı miting, konuşmanın ardından sona erdi.

DİSK Kartal Meydanı'nda miting düzenledi
DİSK Kartal Meydanı'nda miting düzenledi
DİSK Kartal Meydanı'nda miting düzenledi
DİSK Kartal Meydanı'nda miting düzenledi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Arzu Çerkezoğlu, Miting, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİSK Kartal Meydanı'nda miting düzenledi - Son Dakika


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