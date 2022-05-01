DİSK TAKSİM'E ÇELENK BIRAKTI -2 - Son Dakika
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DİSK TAKSİM'E ÇELENK BIRAKTI -2

01.05.2022 09:51

DİSK Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na 1 Mayıs çelengi bıraktı.

DİSK Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na 1 Mayıs çelengi bıraktı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim'e ilk olarak DİSK geldi. Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, yönetim kuruluyla birlikte Taksim'deki Atatürk anıtına yürüdü. Buraya çelenk koyan Arzu Çerkezoğlu, 'Bugün 1 Mayıs. Bugün işçi emekçi sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma günü. DİSK Yönetim Kurulu olarak çelengimizi bırakmak üzere buradayız. Sizlerde biliyorsunuz İstanbul'da bu yıl 1 Mayıs mitingimizi Maltepe Meydanı'nda gerçekleştireceğiz. Birazdan hep beraber oraya gideceğiz. 1 Mayıs meydanı, Taksim meydanıdır. Yıllarca 1 Mayıs'ın ve Taksim'in özgürleştirilmesi için uzun mücadeleler verdik. 2010, 2011 ve 2012 yıllarında sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük 1 Mayısını yaptık bu meydanda" dedi

DİSK TAKSİM'E ÇELENK BIRAKTI -2
DİSK TAKSİM'E ÇELENK BIRAKTI -2
DİSK TAKSİM'E ÇELENK BIRAKTI -2
DİSK TAKSİM'E ÇELENK BIRAKTI -2

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Birleşik Metal-İş Sendikası ve DİSK üyeleri Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı Birleşik Metal-İş Sendikası ve DİSK üyeleri Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı Disk, Taksim Metro'sunda 1 Mayıs Sergisi Açtı Disk, Taksim Metro'sunda 1 Mayıs Sergisi Açtı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİSK TAKSİM'E ÇELENK BIRAKTI -2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: DİSK TAKSİM'E ÇELENK BIRAKTI -2 - Son Dakika
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