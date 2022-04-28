Disk, Taksim Metro'sunda 1 Mayıs Sergisi Açtı - Son Dakika

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) 1976 yılından bu yana hazırladığı 1 Mayıs İşçi Bayramı afişleri sergisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) desteğiyle Taksim Metrosu'nda açıldı.

Bu yılki 1 Mayıs 2022 Emek Haftası etkinlikleri kapsamında 1976'dan bugüne DİSK'in 1 Mayıs afişlerinden oluşan sergi, bugün İstanbul'da Taksim Metro Durağı'nda açıldı.

Sergide, çizerler Fahrettin Engin Erdoğan, Orhan Taylan, Tan Oral, Emre Çağatay, Erkal Yavi, Şekip Davaz, Ruhi Kavasoğlu, Yılmaz Aysan, Ergün İşeri, Rauf Kösemen ve Can Kaya'nın afişleri yer aldı.

İBB'nin desteğiyle yapılan "1 Mayıs Afiş Sergisi"nin açılışına DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik de katıldı.

Serginin açılışında konuşan Çerkezoğlu, "Bu tarihi gelecek kuşaklarla buluşturma sorumluluğuyla ve 2022 1 Mayıs'ına çağrı yapmak amacıyla böylesi bir etkinliği planladık" dedi.

Çerkezoğlu, pazar günü Maltepe'de yapılacak 1 Mayıs Mitingi'ne de katılım çağrısı yaptı.