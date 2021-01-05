DİSK'te 25 bin liralık maaş iddiasına Genel-İş Genel Başkanı'ndan yanıt: 14 bin 500 lira maaş artı yılda 4 ikramiye - Son Dakika

DİSK'te 25 bin liralık maaş iddiasına Genel-İş Genel Başkanı'ndan yanıt: 14 bin 500 lira maaş artı yılda 4 ikramiye

05.01.2021 08:36
DİSK'te 25 bin liralık maaş iddiasına Genel-İş Genel Başkanı'ndan yanıt: 14 bin 500 lira maaş artı yılda 4 ikramiye, System.String[]

DİSK yöneticileriyle ilgili başlayan maaş tartışmasına, Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan yanıt verdi. Çalışkan, "Yöneticilerimizin maaşı 13-14 bin lira civarında. Benim maaşım da 14 bin 500 lira" dedi ve yılda 4 kez de ikramiye aldıklarını belirtti.

Asgari ücretin 2 bin 825 lira olarak açıklandığı yeni yılda Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı en büyük sendika olan Genel-İş'in Genel Başkanı ve yöneticileri, 20 ile 25 bin lira aralığında maaş alıyor iddiası, tartışmaları da beraberinde getirdi.

"YÖNETİCİLER 20-25 BİN LİRA ARASINDA MAAŞ ALIYOR"

İlk olarak Umut-Sen Koordinatörü Başaran Aksu'nun dile getirdiği iddiaya göre, DİSK'e bağlı en büyük sendika olan Genel-İş'in Genel Başkanı ve yöneticileri, 20 ile 25 bin lira aralığında maaş alıyor. Aksu, yöneticilerin 'Hizmet Ödülü' başlığında ek ücretler aldığını da belirtti ve bunu 'Yağma' olarak nitelendirdi.

"YÖNETİCİLERİMİZİN MAAŞI 14 BİN LİRA ARTI İKRAMİYELER"

Independent'tan Can Bursalı'nın haberine göre, Aksu'nun iddialarına yanıt veren Genel-İş Genel Başkanı Çalışkan, "Yöneticilerimizin maaşı 13-14 bin lira civarında. Benim maaşım da 14 bin 500 lira" dedi. 25 bin lira aldığı iddiasını reddeden Çalışkan, maaşının yanı sıra yılda 4 maaş da ikramiye aldığını dile getirdi.

"SENDİKA YÖNETİCİLERİ DE ÜYELERDEN ÇOK FARKLI MAAŞLAR ALMIYOR"

"Sendikaya üye olanlar o rakamları kazanabiliyor mu?" sorusuna cevap veren Çalışkan, "Biz, bazı iş yerlerinde 11-12 bin lira seviyesinden toplu sözleşme imzaladık. Sendika yöneticileri de üyelerden çok farklı maaşlar almıyor." yanıtını verdi.

DİSK'te 25 bin liralık maaş iddiasına Genel-İş Genel Başkanı'ndan yanıt: 14 bin 500 lira maaş artı yılda 4 ikramiye

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DİSK'te 25 bin liralık maaş iddiasına Genel-İş Genel Başkanı'ndan yanıt: 14 bin 500 lira maaş artı yılda 4 ikramiye - Son Dakika Ekonomi


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