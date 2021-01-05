Asgari ücretin 2 bin 825 lira olarak açıklandığı yeni yılda Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı en büyük sendika olan Genel-İş'in Genel Başkanı ve yöneticileri, 20 ile 25 bin lira aralığında maaş alıyor iddiası, tartışmaları da beraberinde getirdi.
İlk olarak Umut-Sen Koordinatörü Başaran Aksu'nun dile getirdiği iddiaya göre, DİSK'e bağlı en büyük sendika olan Genel-İş'in Genel Başkanı ve yöneticileri, 20 ile 25 bin lira aralığında maaş alıyor. Aksu, yöneticilerin 'Hizmet Ödülü' başlığında ek ücretler aldığını da belirtti ve bunu 'Yağma' olarak nitelendirdi.
Independent'tan Can Bursalı'nın haberine göre, Aksu'nun iddialarına yanıt veren Genel-İş Genel Başkanı Çalışkan, "Yöneticilerimizin maaşı 13-14 bin lira civarında. Benim maaşım da 14 bin 500 lira" dedi. 25 bin lira aldığı iddiasını reddeden Çalışkan, maaşının yanı sıra yılda 4 maaş da ikramiye aldığını dile getirdi.
"Sendikaya üye olanlar o rakamları kazanabiliyor mu?" sorusuna cevap veren Çalışkan, "Biz, bazı iş yerlerinde 11-12 bin lira seviyesinden toplu sözleşme imzaladık. Sendika yöneticileri de üyelerden çok farklı maaşlar almıyor." yanıtını verdi.
Son Dakika › Ekonomi › DİSK'te 25 bin liralık maaş iddiasına Genel-İş Genel Başkanı'ndan yanıt: 14 bin 500 lira maaş artı yılda 4 ikramiye - Son Dakika Ekonomi