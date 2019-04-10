Son Dakika Haberleri: Disk'ten 1 Mayıs Açıklaması

Disk'ten 1 Mayıs Açıklaması

1 saat önce

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs programına ilişkin açıklama yaptı.

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DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs programına ilişkin açıklama yaptı. Çerkezoğlu, "İstanbul'da 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamak üzere İstanbul Valiliği'yle bir görüşme yaparak bu süreci yürütmek istiyoruz" dedi.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Genel Başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla DİSK Genel Merkezi'nde ortak yapılan basın açıklaması yapıldı. Ortak açıklamayı DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptı. Çerkezoğlu, "1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma gününde Taksim alanında olmak, tarihi ve ahlaki olduğu kadar, hukuki açıdan da hakkımızdır" dedi. Çerkezoğlu "1 Mayıs'ı bir miting günü olarak değerlendirmiyoruz. Dolayısıyla Taksim ile ilgili bir miting başvurusu yapmıyoruz. Daha önceki yıllarda olduğu gibi. İstanbul'da 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamak üzere İstanbul Valiliği'yle bir görüşme yaparak bu süreci yürütmek istiyoruz. Pazartesi günü İstanbul Valiliği'nden bir randevu talep ettik. Henüz randevu talebimize bir dönüş olmadı. Ama İstanbul Valiliği'yle görüşerek 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamak üzere bu süreci sürdüreceğiz" dedi. - İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:30 Kaynak: DHA
Taksim, İstanbul, 1 Mayıs, Güncel
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