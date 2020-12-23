DİSK'ten asgari ücret eylemi - Son Dakika

Özgür EREN İSTANBUL DHA DEVRİMCİ İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), asgari ücretin net 3800 lira olması talebiyle tüm Türkiye'de aynı zamanda eylem yaptı. İstanbul'daki eylem de saat 12.30'da İstanbul Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü önünde gerçekleşti.

Grup adına basın açıklaması yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Biz biliyoruz ki asgari ücret sadece asgari ücretle çalışanların değil bu ülkede emeği ile geçinen herkesin çalışma ve yaşam koşullarını belirleyen temel bir ölçüdür. Asgari ücret Türkiye'de sembolik bir ücret değildir. Asgari ücret ortalama bir ücret haline gelmiştir. Asgari ücret tespit komisyonu dün üçüncü toplantısını yaptı. Haftaya son toplantı yapılacak. Asgari ücret tespit komisyonunda o masada olmasak da sürecin tarafıyız. Şimdi de bugün bütün Türkiye'de bölge çalışma müdürlükleri önünde DİSK'liler insan onuruna yaraşır bir asgari ücret için taleplerini ifade etmek için toplandı. Asgari ücret İLO standartlarında işçinin ailesiyle geçinebileceği ücrettir. Bu nedenle asgari ücret işçinin ailesiyle birlikte geçineceği ücret olarak hesaplanmalıdır. Biz buradan bir kez daha asgari ücret tespit komisyonunda belirleyici konumda olan hükümeti ve işverenleri asgari ücreti uluslararası standartlara uygun bir biçimde işçinin ailesini hesaba katarak belirlemeye ve asgari ücreti tümüyle vergi dışı bırakıldığı bir biçimde hesaplanmasını talep ediyoruz" dedi.

Grup, yapılan açıklamanın ardından dağıldı.