DİSK'ten bugün sona eren kısa çalışma ödeneğiyle ilgili uyarı: Milyonlarca kişinin işsiz kalmasına neden olacak - Son Dakika

DİSK'ten bugün sona eren kısa çalışma ödeneğiyle ilgili uyarı: Milyonlarca kişinin işsiz kalmasına neden olacak

31.03.2021 12:14
DİSK'ten bugün sona eren kısa çalışma ödeneğiyle ilgili uyarı: Milyonlarca kişinin işsiz kalmasına neden olacak, System.String[]

Pandemi döneminde istihdamın korunması için getirilen kısa çalışma ödeneği, bugün sona eriyor. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, bu kararın ödenekten yararlan milyonlarca işçinin ya işini kaybetmesine ya da ücretsiz izne çıkartılmasına yol açabileceğini söyledi. Çerkezoğlu, salgının etkilerinin devam ettiği sürece hem işveren hem de işçi için kısa çalışma ödeneğinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Ekonomik, sektörel, bölgesel kriz ve zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki çalışma süresi azalan çalışanlara İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenen kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) bugün sona eriyor.

Bütün toplumsal kesimlerden, sendikalardan ve işveren örgütlerinden ödeneğin sonlandırılmasına tepkiler geldiğini belirten Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Aruz Çerkezoğlu, ödeneğin sonlandırılması durumunda ekonomi ve istihdam alanlarında karşı karşıya kalınacak sorunları anlattı.

Çerkezoğlu, kısa çalışma ödeneğinin İş Kanunu'nda var olan bir düzenleme olduğunu ve 'zorlayıcı sebep' kapsamında Covid-19 salgını sürecinde toplam 3.7 milyon işçinin kısa çalışma ödeneği uygulamasından yararlandığını söyledi. Bu ödeneğin özellikle salgın sürecinde işçiler açısından önemli bir sosyal destek olarak hayata geçirildiğini anımsattı.

"TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK İŞ VE İSTİHDAM KAYBINI YAŞIYORUZ"

Sözcü'de yer alan habere göre, salgının devam ettiğinin altını çizen Çerkezoğlu, "Pandeminin etkileri, ekonomik ve toplumsal tahribatı çok derin bir biçimde devam ediyor. Vaka sayıları ortada, aşı programlamasında ciddi sıkıntılar var. O nedenle de (vaka sayılarında) çok ciddi bir artış söz konusu. Buna bağlı olarak da Türkiye tarihinin en büyük iş ve istihdam kaybını yaşıyoruz. Böyle bir süreçte yeni birtakım sosyal destekler; gelir desteği, vergi desteği vesaire yapılması gerekirken var olan destek mekanizmaları da sonlandırılıyor. Bunun akılla, mantıkla bağdaşır bir tarafı yok" açıklamasında bulundu.

"BİRÇOK İŞÇİYİ ÜCRETİZ İZNE ÇIKARTACAKLAR"

Uygulamanın sonlandırılması durumunda çok sayıda işçinin ya işini kaybetmesine ya da ücretsiz izne çıkartılmasına yol açılacağına dikkat çeken Çerkezoğlu, şöyle konuştu:

"Kısa çalışma ödeneği uygulaması sonlandırıldığında çok sayıda işçi arkadaşımız ya işini kaybedecek ya da işverenlere, işçileri tek taraflı olarak ücretsiz izne çıkarma hakkı verildi ve ücretsiz izne çıkartılan işçilere de İşsizlik Sigortası Fonu'ndan günde 39 lira, şimdi 8 TL zam yapıldı, 47 lira nakit ücret desteği verilir. Asgari ücreti bile yarısı kadar. Kısa çalışma ödeneği uygulaması sonlandırıldığında birçok işçi arkadaşımızı, işverenler, ücretsiz izne çıkartacaklar."

"TABLO DAHA DA AĞIRLAŞACAK"

Bugün halihazırda 1 milyon civarında kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçi olduğunu belirten Çerkezoğlu, "31 Mart itibarıyla bu arkadaşlarımızın ya işten çıkartılması ya da ücretiz izin dayatmasıyla karşı karşıya kalması söz konusu olacak. Toplamda da 3.7 milyon. Türkiye tarihinin en büyük iş ve istihdam kaybını yaşadığımız bu pandemi sürecinde, son bir yılda, her üç kişiden birinin işini kaybettiği bir durumda bu tabloyu daha da ağırlaştıracak" dedi.

"ÇOK CİDDİ BİR GELİR KAYBI VAR"

Çerkezoğlu, hükümetin atması gereken adımları şöyle sıraladı:

"İstihdamı artıracak, kalıcı, güvenceli istihdam yaratacak politikalar, çalışma saatlerinin düşürülmesi, kamu istihdamının artırılması, kadınların çalışma hayatına katılımının önündeki engellerin kaldırılması gibi istihdamı artıracak, işsizliğe çözüm olacak adımların atılması gerekirken tam tersi yapılıyor şu anda. Diğer taraftan tabi çok ciddi bir gelir kaybı var. Enflasyon oranları ortada. Kısa çalışma ödeneği uygulamasının sonlandırılması, yaşanan bu yoksullaşmayı ve gelir kaybını daha da derinleştirecek."

DİSK'ten bugün sona eren kısa çalışma ödeneğiyle ilgili uyarı: Milyonlarca kişinin işsiz kalmasına neden olacak

Kısa çalışma ödeneği, DİSK, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DİSK'ten bugün sona eren kısa çalışma ödeneğiyle ilgili uyarı: Milyonlarca kişinin işsiz kalmasına neden olacak - Son Dakika Ekonomi


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