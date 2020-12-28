DİSK'ten Kadıköy'de asgari ücret eylemi - Son Dakika

DEVRİMCİ İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), asgari ücretin açıklandığı dakikalarda Kadıköy'de eylem yaptı. Asgari ücretin net 3 bin 800 lira olması gerektiği belirtilen eyleme, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da destek verdi

DİSK tarafından Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son basın toplantısına ilişkin basın açıklaması yapıldı. Kadıköy İskelesi'nin önünde yapılan asgari ücret eylemine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve çok sayıda işçi katıldı. Asgari ücretin net 3 bin 800 lira olması talep edilen basın açıklaması sona erdiği sırada 2021'de geçerli olacak asgari ücreti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı. Yeni asgari ücret net 500 lira artış yapılarak 2 bin 825 lira oldu.

Yapılan zammı yeterli bulmayan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, " Açıklanan resmi enflasyon rakamları özellikle gıda enflasyonu Kasım ayında yüzde 21'in üzerindeydi. Yıl sonunda resmi rakamların yüzde 25 olacağını herkes biliyor. Gerçek enflasyon, yani bizim hayatımızda yaşadığımız enflasyon çok daha yüksek. Enflasyon bir kez daha dolar, altın fiyatları karşısında gerileyen büyümeden hiçbir şekilde payını alamayan işçinin ailesiyle birlikte geçinmesi açısından son derece yetersiz bir ücret açıklanmıştır. 2 bin 825 lira ile 2021 yılı boyunca bu ülkenin işçisinin emekçisinin geçinmesine olanak yoktur. İşçiler bir kez daha yok sayılmıştır. Bu mücadele burada bitmez. Çok net bir şekilde söylüyoruz 1 Ocak'tan itibaren asgari ücret ve civarı maaş alan işçi kardeşlerimiz olmak üzere 2021 yılının asgari ücretinin değiştirmek, yükseltmek ve insan onuruna yaraşır bir ücret haline getirmek için mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.