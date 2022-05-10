DİSKİ alt yapı çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, yağışlı havalarda su baskını riski taşıyan noktalarda bypass çalışması yürütüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, DİSKİ ekipleri, Diyarbakır merkez kanalizasyon şebekesinin toplandığı kolektör hatlarından biri olan Yeni Mardin Yolu Alay Kavşağı mevkisinde bulunan noktada bypass çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, yağışlı havalarda araç ve yaya trafiği açısından risk taşıyan atık su şebekesine çift sıra bypass hattı imalatı yaptı.

Çalışmaları inceleyen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, uzun yıllardır devam eden ve çevre sakinlerinin de sürekli şikayet ettiği hattaki sorunu çözüme kavuşturduklarını belirtti.

Tutşi, yapılan çalışmanın ardından kolektör hattının yağışlı havalarda dışarıya taşmasının engellendiğini bildirdi.