DİSKİ bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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DİSKİ bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor

19.04.2022 17:07
DİSKİ bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, yaz aylarında içme suyunda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını hızlandırdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, yaz aylarında içme suyunda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını hızlandırdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, DİSKİ Genel Müdürlüğü, yaz aylarında içme suyu temininde herhangi bir sorun yaşanmaması için temizlik, bakım ve onarım çalışmalarına ağırlık vermeye başladı.

Yaz hazırlıkları kapsamında kentte günlük ortalama 259 bin metreküp su sağlayan Dicle Barajı Pompa İstasyonu'nda bulunan malzeme ve aletler, ekipler tarafından bakımı yapıldı.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, ekipler tarafından sürdürülen çalışmaları inceleyerek personelden bilgi aldı.

Dicle Barajı Pompa İstasyonunda gerekli bakım ve onarım çalışmalarıyla yaz aylarına hazırlık yaptıklarını dile getiren Tutşi, yaptıkları hazırlıklar sayesinde olası arızaların ve yaz aylarında su arzında yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçtiklerini belirtti.

Tutşi, şunları kaydetti:

"32 kilometre uzaklıkta bulunan Dicle Barajı'ndan, 1600'lük çelik borular vasıtasıyla aldığımız ham suyu arıtma tesisimizde çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra kentin şebekelerine bırakıyoruz. Yapılan tüm bu işlemler oldukça emek ve çaba gerektiren çalışmalardır. İçme suyunun değeri yapılan bu çalışmadan da anlaşılmalıdır. Özellikle yaz aylarında içme suyu konusunda sıkıntı yaşamamak için su tüketim kültürümüzü gözden geçirmeliyiz. Yarınlar ve geleceğimiz olan çocuklarımız için içme suyunu boşa akıtmamalı ve bahçe, bostan sulamalarında kullanmamalıyız."

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle Barajı, Diyarbakır, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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