DİSKİ'de yeni su tarifesinin uygulaması nisan ayına ertelendi - Son Dakika

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DİSKİ'de yeni su tarifesinin uygulaması nisan ayına ertelendi
6 saat önce
Ocak ayında yürürlüğe giren, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün yeni su tarifeleri yönetmeliğinde düzenlenen tarifelerin uygulaması Nisan ayına bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:19 Kaynak: İHA
Ocak ayında yürürlüğe giren, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün yeni su tarifeleri yönetmeliğinde düzenlenen tarifelerin uygulaması Nisan ayına bırakıldı.
Buna göre, Büyükşehir Belediye Meclisinin 24 Ocak 2020 tarih ve 19 sayılı kararı ile, DİSKİ Tarifeler Yönetmeliği'nin Ek-1 Ücret Tarifeleri Cetvelinin 1.4.6. dipnotlu Ek (1-a), Ek (1-b) için belirlenen tarifelerin uygulamaya geçme zamanı, 01 Nisan 2020 tarihi olarak belirlendi. - DİYARBAKIR
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