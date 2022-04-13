DİSKİ'deki usulsüzlük 7 ay önce bildirilmiş - Son Dakika
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DİSKİ'deki usulsüzlük 7 ay önce bildirilmiş

13.04.2022 21:11
DİSKİ'deki usulsüzlük 7 ay önce bildirilmiş

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü veznelerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 12 Nisan'da gözaltına alınan 16 şüpheli hakkında 7 ay önce Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne bildirildiği ortaya çıktı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü veznelerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 12 Nisan'da gözaltına alınan 16 şüpheli hakkında 7 ay önce Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne bildirildiği ortaya çıktı.

Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Nisan'da DİSKİ Genel Müdürlüğü veznelerinde çalışan 16 şüphelinin usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, DİSKİ Genel Müdürlüğünde yapılan çalışmalar doğrultusunda veznelerde görev yapan bazı personellerin, işlemlerde usulsüzlük yapmasına ilişkin tespitler yapıldığı ve yaklaşık 7 ay önce idarenin Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdiği ortaya çıktı.

İdarenin bildirmesi üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, veznelerdeki bazı personellerin işlemlerde usulsüzlük yaptığı şüphesiyle, gözaltına alındıkları öğrenildi.

Şüphelilerin gözaltı süreleri devam ediyor. - DİYARBAKIR

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi, Diyarbakır, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa DİSKİ'deki usulsüzlük 7 ay önce bildirilmiş - Son Dakika


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