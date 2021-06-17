DİSKİ'den Diyarbakır'da içme suyuna kanalizasyon suyu karıştığı iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kentte içme suyu hattına kanalizasyon karıştığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DİSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, son günlerde kentte içme suyuna kanalizasyon suyu karıştığı yönündeki iddiaların sosyal medya mecralardan yayılmaya çalışıldığı belirtildi.

7 gün 24 saat hizmet üreten DİSKİ'nin kentin her köşesine ve yaklaşık 2 milyon kişiye temiz su ulaştırmak üzere yatırımlar gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada ekiplerin, suyun kalitesinin periyodik kontrolleri ile analizlerini sürekli yaptığı ve "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği"ne uygunluğu devamlı takip ettiği vurgulandı.

"Şehir şebeke suyumuz basınçlı sistemle işletildiğinden dolayı herhangi bir kanal karışması mümkün değildir." ifadesine yer verilen açıklamada, şebeke suyunun kentin 27 farklı noktasından her gün düzenli alınan numunelerinin, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) akreditasyonlu uluslararası laboratuvarda 182 parametrede analizlerinin yapıldığı bildirildi.

Hiçbir analizde şebeke suyunda herhangi bir kimyasal ve bakteriyolojik kirliliğe rastlanmadığının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Sağlık Müdürlüğümüz yetkilileri tarafından DİSKİ kapsamında olan su şebekeleri izleme noktalarından 7 Haziran-17 Haziran arasında il merkezinde 25 noktadan alınan kontrol ve denetim izlem suyu numunelerinden Halk Sağlığı laboratuvarında yapılan inceleme ve analiz sonuçlarında mikrobiyolojik ve kimyasal parametreler yönünden herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. Ayrıca yine aynı dönemde İl Sağlık Müdürlüğümüzce ilimiz merkezinde belirlenen 160 izleme noktasında ölçülen günlük klor bakiye kontrol oranlarının da ilgili yönetmelik sınırları içinde olduğu tespit edilmiştir. Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre ishal vakalarının mevsim normalleri seviyesinde olduğu, geçen yıllarla kıyaslandığında paralel seyrettiği belirtilmiştir."

İddiaların gerçeği yansıtmadığı, art niyetli ve maksatlı olduğu belirtilen açıklamada, vatandaşların DİSKİ tarafından sağlanan suyu güvenle kullanabileceği kaydedildi.