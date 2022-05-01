DİSKİ, Eğil'deki teknelerin yeşil enerjiye yeniden hizmet sunması için çalışma başlattı - Son Dakika
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DİSKİ, Eğil'deki teknelerin yeşil enerjiye yeniden hizmet sunması için çalışma başlattı

01.05.2022 17:05
DİSKİ, Eğil'deki teknelerin yeşil enerjiye yeniden hizmet sunması için çalışma başlattı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Eğil ilçesindeki teknelerin yeşil enerjiyle yeniden hizmet sunması amacıyla çalışma başlattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Eğil ilçesindeki teknelerin yeşil enerjiyle yeniden hizmet sunması amacıyla çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1 Nisan'da Eğil'de fosil (petrol) yakıtlı tekne taşımacılığını sonlandıran DİSKİ, tekne taşıma faaliyetlerinin yeşil enerjiyle yapılmasını sağlayacak.

DİSKİ Genel Müdürlüğünce "Dicle Barajı Gölü Havzası Koruma Planı" kapsamında Eğil'de teknelerin yeşil enerjiyle yeniden hizmet sunması amacıyla uzman akademisyenlerden oluşan bir ekip görevlendirildi.

Bu kapsamda DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Eğil Kaymakamı İdris Arslan ile tekne işletmecileriyle bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tutşi, Dicle Barajı'nın, Diyarbakır geneline içme suyu sağladığını belirterek, havzanın korunması için fosil yakıtlı tekne taşımacılığını sonlandırdıklarını hatırlattı.

Tekne işletmecilerinin faaliyetlerini güneş veya elektrik enerjisiyle sürdürebileceklerini aktaran Tutşi, şunları kaydetti:

"Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve DİSKİ Genel Müdürlüğü olarak tekne taşımacılığı yapanların sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Karacadağ Kalkınma Ajansı ile görüşmeler gerçekleştirdik. Konuya ilişkin 2 farklı alternatif proje geliştirdik. İlk proje mevcut teknelerin yeşil enerjiye dönüştürülmesini içeriyor. Bu alternatif Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve DİSKİ Genel Müdürlüğünün finansman garantörü olduğu belirli bir oranda hibe desteğiyle yeni yeşil enerjili teknelerin satın alınmasını içeriyor. İkinci alternatifte ise işletmecilerin kooperatif oluşturması ve bu kooperatifte oluşturulacak gelir havuzundan herkesin pay alması."

Tutşi, kentin gözbebeği olan barajı korumak zorunda olduklarını ve bu konuda herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini bildirdi.

Eğil Kaymakamı Arslan'ın da katıldığı toplantı sonunda Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen 2 farklı proje tekne işletmecilerinin oylamasına sunuldu.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi, Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİSKİ, Eğil'deki teknelerin yeşil enerjiye yeniden hizmet sunması için çalışma başlattı - Son Dakika


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