DİSKİ Eğil Müdürlüğü yeni yerinde hizmet vermeye başladı - Son Dakika
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DİSKİ Eğil Müdürlüğü yeni yerinde hizmet vermeye başladı

7 saat önce

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (DİSKİ) Eğil İlçe Müdürlüğü, 21 Ocak 2020 tarihinden itibaren Eğil Mahallesindeki yeni binasında hizmet vermeye başladı.

DİSKİ Eğil Müdürlüğü yeni yerinde hizmet vermeye başladı, System.String[]

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (DİSKİ) Eğil İlçe Müdürlüğü, 21 Ocak 2020 tarihinden itibaren Eğil Mahallesindeki yeni binasında hizmet vermeye başladı.


Abonelerine modern ve çağdaş işletmecilik hizmeti sunmak için verdiği hizmetleri ve binalarını bir bir yenileyen DİSKİ, Eğil'deki farklı konumlarda bulunan birimlerini bir araya getirerek Eğil Mahallesinde bulunan yeni yerinde 21 Ocak 2020 tarihinden itibaren vatandaşlara hizmet vermeye başladı.


DiSKİ tarafından yapılan açıklamada, toplam 107 metrekare kullanım alanına sahip olan DİSKİ Eğil Şube Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasında abonelere daha geniş ve ferah bir alanda 24 personel ile abonelik, tahakkuk, su ve kanalizasyon işleri ile tahsilat ödemeleri gibi hizmetleri sunduğu bildirildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Eğil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:36 Kaynak: İHA
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