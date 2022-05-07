DİSKİ ekipleri yağmur suyu ızgaralarını olası su baskınlarına karşı temizliyor - Son Dakika

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, olası su birikintileri ve baskınlarına karşı, yol ile yapıların zarar görmemesi için yağmur suyu ızgara hatlarında çalışma yürüttü.

DİSKİ, kent genelinde kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu şebeke hatlarında meydana gelen arızalara anında müdahale ediyor.

Meteoroloji kaynaklarının kent merkezinde sağanak yağış uyarısı üzerine harekete geçen DİSKİ, Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur ilçelerinde riskli olarak belirlediği noktalarda bulunan yağmur suyu ızgara hatlarında çalışma yürüttü.

Olası su birikintisi ve baskınların önüne geçmek için kombine ve vidanjör araçlarıyla arızalara müdahale eden ekipler, vidanjör araçlarının desteğiyle tıkanıklıkları kısa sürede gidererek yağmur suyu ızgara sistemlerinin yeniden sorunsuz şekilde çalışmasını sağladı.

Kent merkezinde riskli alanlarda araç ve personeli hazır şekilde bekleten DİSKİ Genel Müdürlüğü, ALO 153 hattına gelen ihbarları değerlendirerek ekipleri arızaların yaşandığı noktalara yönlendirdi.

DİSKİ Genel Müdürü Tutşi çalışmaları denetledi

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, ekiplerin dört merkez ilçede gerçekleştirdiği çalışmaları denetleyerek, bilgi aldı.

Modern ve kaliteli altyapı hizmetleri için vatandaşların yağmur suyu ızgara hatlarına evsel atık atmamaları gerektiğini belirten Tutşi, bu tür durumlardan dolayı kanalların tıkandığını ve ekiplerin rutin temizlik çalışmalarında yağmur suyu ızgaralarından tonlarca atık çıkardığını ifade etti.

Ekiplerin yağmur suyu ızgaralarında çalışmaları yürüttüğünü ifade eden Tutşi, şöyle konuştu:

"Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sayesinde kentin herhangi bir noktasında su baskını yaşanmadı. Su birikintilerinin yoğun yaşandığı noktalarda yetersiz kalan yağmur suyu ızgaralarında bypass çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Yağmur suyu ızgaraları yer altında olduğundan ve görünmediğinden dolayı maalesef birçok kişi tarafından çöp atma noktası olarak görülüyor. Çöp dışında yağmur suyu ızgaralarına büyük ölçüde zarar veren hafriyatlar da atılıyor. Sonuç olarak bunlar kentin ortak malı. Sorunsuz bir altyapı için yağmur suyu ızgaralarının işlevleri dahilinde kullanılması gerekiyor."