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DİSKİ Genel Müdürlüğünden içme suyunu bahçe sulamasında kullananlara yönelik denetim - Son Dakika

DİSKİ Genel Müdürlüğünden içme suyunu bahçe sulamasında kullananlara yönelik denetim

28.05.2021 11:30
DİSKİ Genel Müdürlüğünden içme suyunu bahçe sulamasında kullananlara yönelik denetim, System.String[]

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, içme suyunun kaçak olarak bahçe sulamasında kullanıldığını belirterek "Bu suyla bahçe sulamak, suyu boşa akıtmak ve heba etmek günahtır.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, içme suyunun kaçak olarak bahçe sulamasında kullanıldığını belirterek "Bu suyla bahçe sulamak, suyu boşa akıtmak ve heba etmek günahtır. Bu şekilde su alamayan insanların hakkına girilmektedir. Sahalarda bütün ekiplerimiz kayıp ve kaçakla ilgili mücadele veriyor." dedi.

Tutşi, içme suyunun kaçak olarak bahçe sulamasında kullanılmasına yönelik merkez Bağlar ilçesinde yapılan denetime katıldı.

Denetimlerle ilgili bilgi alan Tutşi, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dicle Barajı'ndan 177 metre terfi yaparak içme suyunu arıtıp şehir merkezine sunduklarını söyledi. Günlük içme suyu arıtma kapasitesinin 260 bin metreküp olduğunu ifade eden Tutşi, "Normal şartlarda günlük kişi başı tüketim yaklaşık 120 litre. Ortalama günde 2 milyon vatandaşa yetecek kadar suyu arıtıp şehre sunduğumuz halde maalesef yaz aylarında artık suyu başa baş arz edebiliyoruz. Bunun temel sebeplerinden biri de vatandaşlarımızın şehir şebekesinden bahçe sulaması. Normal şartlarda ürettiğimiz su kente yetiyorken kayıp ve kaçak su kullanımı ile suyumuz yetemeyecek duruma geliyor. Vatandaşlardan duyarlılık bekliyoruz." dedi.

"Kentte kayıp kaçak oranı yüzde 48,5"

"Kent merkezinde kayıp kaçak oranımız yüzde 48,5." diyen Tutşi, bunun üretilen her litre suyun yarısının kaçak ve kayıp olduğu anlamına geldiğini aktardı. ???????Tutşi, enerji tüketerek, kimyasallarla arıtarak şehre verdikleri ve çeşmeden içilebilir son derece kaliteli suyun bahçe sulamasında kullanılmaması gerektiğini dile getirerek kayıp ve kaçak su kullanımda tahsilat da yapamadıkları için gelire yansımadığını kaydetti.

"Bu nedenle halkımıza daha iyi hizmet verme noktasında zarardayız ve eksiklerimiz oluşuyor. Bu suyla bahçe sulamak, suyu boşa akıtmak ve heba etmek günahtır. Bu şekilde su alamayan insanların hakkına girilmektedir. Sahalarda bütün ekiplerimiz kayıp ve kaçakla ilgili mücadele veriyor. Tespit ettiğimiz kaçak kullanımla ilgili ceza yazıyoruz. Tekrarı halinde de suç duyurusunda bulunup mahkemeye vermek zorundayız." ifadelerini kullanan Tutşi, bu konuda kontrollerin daha da yoğunlaşacağını bildirdi.

Kayıp kaçak kullanımını düşüreceklerini aktaran Tutşi, şunları kaydetti:

"Çınar ilçesinde bir vatandaşın kaçak olarak şebekeden akan suyu bahçesine götürdüğünü tespit ettik. Bu suyla 110 dönüm araziyi sulamış. O dönemde ilçeye su veremedim. Bu vicdansızlık ve insafsızlıktır. Bu su bahçeye kullanıldığı için vatandaş su alamıyor. İçme suyu bahçe sulamasında kullanılmaz. Vatandaşın içme suyu yokken, bunun bahçeden kullanılması günah. Şehre ihtiyacının iki katı kadar su vermemize rağmen böyle giderse ileride su alamayan insanlar olacak."

DİSKİ Genel Müdürlüğünden içme suyunu bahçe sulamasında kullananlara yönelik denetim
DİSKİ Genel Müdürlüğünden içme suyunu bahçe sulamasında kullananlara yönelik denetim
DİSKİ Genel Müdürlüğünden içme suyunu bahçe sulamasında kullananlara yönelik denetim
DİSKİ Genel Müdürlüğünden içme suyunu bahçe sulamasında kullananlara yönelik denetim
DİSKİ Genel Müdürlüğünden içme suyunu bahçe sulamasında kullananlara yönelik denetim

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi, Dicle Barajı, Fırat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİSKİ Genel Müdürlüğünden içme suyunu bahçe sulamasında kullananlara yönelik denetim - Son Dakika


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