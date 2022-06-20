DİSKİ'nin çalışmasıyla Çermik'in kırsal Karataş Mahallesi temiz içme suyuna kavuştu - Son Dakika
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DİSKİ'nin çalışmasıyla Çermik'in kırsal Karataş Mahallesi temiz içme suyuna kavuştu

20.06.2022 10:16
DİSKİ'nin çalışmasıyla Çermik'in kırsal Karataş Mahallesi temiz içme suyuna kavuştu

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışma ile Çermik ilçesinin Karataş Mahallesinin temiz içme suyuna kavuşması sağlandı.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışma ile Çermik ilçesinin Karataş Mahallesinin temiz içme suyuna kavuşması sağlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, DİSKİ ekipleri, özellikle yaz aylarında içme suyu sorunu yaşayan 25 hane ve 130 nüfusa sahip Karataş Mahallesi'ne 600 metre uzunluğunda içme suyu şebeke hattı döşedi.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, şebeke hattının tamamlanmasının ardından mahallede 25 abonenin bağlantısını yaptı.

Bu sayede Karataş Mahallesi, kaliteli içme suyuna kavuştu.

Karataş Mahallesi sakinleri yürütülen çalışmalardan dolayı DİSKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, Karataş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİSKİ'nin çalışmasıyla Çermik'in kırsal Karataş Mahallesi temiz içme suyuna kavuştu - Son Dakika

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