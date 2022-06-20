Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, DİSKİ ekipleri, özellikle yaz aylarında içme suyu sorunu yaşayan 25 hane ve 130 nüfusa sahip Karataş Mahallesi'ne 600 metre uzunluğunda içme suyu şebeke hattı döşedi.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Karataş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › DİSKİ'nin çalışmasıyla Çermik'in kırsal Karataş Mahallesi temiz içme suyuna kavuştu - Son Dakika

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