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DİSKİ olumsuz hava koşullarında 192 arızaya müdahale etti - Son Dakika

DİSKİ olumsuz hava koşullarında 192 arızaya müdahale etti

27.01.2022 15:49
DİSKİ olumsuz hava koşullarında 192 arızaya müdahale etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, son 49 yılın en yoğun kar yağışının gerçekleştiği kentte 192 arızaya müdahale etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, son 49 yılın en yoğun kar yağışının gerçekleştiği kentte 192 arızaya müdahale etti.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, kar yağışının ardından kent genelinde yaşanan dondurucu soğuklarda meydana gelen arızalara müdahale etmeye devam ediyor.

Dondurucu soğukların başladığı 17 Ocak'tan itibaren kent merkezinde 172 şebeke ve abone, 20 ayaklı su deposu olmak üzere toplam 192 arızaya müdahale edildi.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, en temel ihtiyaç olan su akışını sağlamak için ekiplerin büyük bir özveriyle çalışma yürüttüğünü söyledi.

DİSKİ'nin 17 ilçede çalıştığını belirten Tutşi, "Vatandaşların içme suyu konusunda mağdur olmaması için ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerimiz kırsalda ve kent merkezinde su akışını sağlıyor." şeklinde konuştu.

Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle su sayaçlarının donma riskine karşı önlem alınması konusunda uyarılarda bulunan Tutşi, aşırı soğukların sayaç ve su borularına zarar verebileceğini kaydetti.

Sayaçların ve su borularının hava ile temas eden açık bölümlerinin cam yünü, bez parçası, talaş ya da boru kılıfı gibi malzemelerle kaplamasının gerektiğini dile getiren Tutşi, donan sayaç ve su borularına kesinlikle ateş veya sıcak su ile müdahale edilmemesi gerektiğini belirtti.

Tutşi, "Donma sonucu patlayan sayaçtan akan su, diğer sayaçların donmasına neden olmaktadır. Bu durumda suyun vanadan kapatılarak kesilmesi ve vakit kaybetmeden DİSKİ ALO 153'e başvurulması gerekir." dedi.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİSKİ olumsuz hava koşullarında 192 arızaya müdahale etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: DİSKİ olumsuz hava koşullarında 192 arızaya müdahale etti - Son Dakika
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