DİSKİ, selden etkilenen Türkeli ilçesinde çalışmalara başladı - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, selden etkilenen Sinop'un Türkeli ilçesinde çalışmalara başladı.

İş makineleri ile enkaz ve molozun kaldırıldığı cadde ve sokaklarda altyapıdaki sıkıntıları gidermeye destek vermek amacıyla ilçeye giden DİSKİ ekipleri, çalışmalarını sel felaketi sonrası balçık dolan ev, iş yerleri ile cadde ve sokaklarda yoğunlaştırdı.

DİSKİ, ilçede altyapı sorunları giderilene kadar çalışmalarına devam edecek.