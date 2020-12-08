DİSKİ, su faturası borçlarını yapılandırıyor - Son Dakika

DİSKİ, su faturası borçlarını yapılandırıyor

08.12.2020 14:38

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, 31 Ağustos 2020 öncesinden su faturası borcu olan abonelerin borçlarını yapılandırarak gecikme faizlerinin silinebileceğini duyurdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, 31 Ağustos 2020 öncesinden su faturası borcu olan abonelerin borçlarını yapılandırarak gecikme faizlerinin silinebileceğini duyurdu. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, "Türlü sebeplerle olabilir ancak 31 Ağustos'a kadar abonelerimizin ödeyemediği borç tutarı 167 milyon Türk lirası. Her vatandaşımızın borcunu ödeyebileceği bir fırsat sunuyoruz. Su sorunumuz yoktur, Diyarbakır'da suyu adil kullanma ve tahsilat sorunumuz vardır" dedi.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, 31 Ağustos öncesinden su faturası borcu olan abonelerin borçlarının yapılandırılarak gecikme faizlerinin silinebileceği, ödemelerin de 2021 Ocak ayına erteleneceği belirtti. Diyarbakır'da vatandaşlara kaçırmayacakları bir fırsat ve borç yapılandırma imkanı sunduklarını aktaran Tutşi, "Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak, 31 Ağustos 2020 öncesinden su borcu olan vatandaşlarımızın bu borçlarını ödeyebilmeleri için büyük imkanlar sunuyoruz. Hükümetimiz salgın nedeniyle, eski tarihli kamu borçlarını ödeyebilmeleri için vatandaşlarımıza büyük kolaylıklar sağladı. DİSKİ olarak biz de bu kolaylıkları, DİSKİ'ye borcu olan vatandaşlarımız için uygulamaya başladık. Bu bir imkandır. Her zaman olmayacak bir imkandır. Geçmişte çeşitli nedenlerle borcunu ödeyemeyen vatandaşlarımız var. Bu borçlar ceza ve faizlerle büyük miktarlara ulaşmış durumda. Vatandaşlarımız için bu borçları daha kolay ödeyebilecekleri bir düzenleme yapıyoruz. Salgın şartlarında, vatandaşımıza bir kolaylık olarak getirilmiş olan bu ödeme imkanı Hemen ödeme şartı getirmiyor. Ödemeyi uzun bir vadeye yayarak, abonelerimizin bütçelerini sarsmayacak taksitlere dönüştürüyoruz. Her imkan gibi bu imkanın da şartları var. Buna göre 31 Aralıka kadar mutlaka müracaat edilmesi gerekiyor. Müracaattan sonra DİSKİ ile mutabakat yapılıyor. 1 Ocaktan sonra da anlaşılan sürelerde taksit taksit ödeme yapılıyor. Anlaşma yapmış kişi anlaşmaya uymadığı, ödemelerini yapmadığı taktirde, Kendisine sunulan hakkı da kaybetmiş oluyor. Alo 185 üzerinden, DİSKİ ödeme noktalarından, diski.gov.tr üzerinden, DİSKİ Genel Müdürlüğü'nden, borcu olan vatandaşlarımız müracaatlarını yapılabilirler" dedi.

"Abonelerimizin ödeyemediği borç tutarı 167 milyon Türk lirası"

DİSKİ'nin kar amacı güden bir kurum olmadığını dile getiren Tutşi, "Suyu toplamak, sondaj yapmak, içme suyu hatlarını, kanalizasyon hatlarını yapmak, terfi istasyonlarını kurmak, bu istasyonlardan enerji kullanarak, şehrin tamamına su vermek, şebekelerde arızalar yaşandığında buna müdahale etmek, kullanılan suyu arıtmak ve bütün işlerimizi vatandaşlarımızdan topladığımız su kullanım bedelleriyle gerçekleştiriyoruz. Türlü sebeplerle olabilir ancak 31 Ağustosa kadar abonelerimizin ödeyemediği borç tutarı 167 milyon Türk lirası. Bu borçlar yaklaşık 3 yıllık ve her vatandaşımızın borcunu ödeyebileceği bir fırsat sunuyoruz. Vatandaşlarımız lütfen müracaatlarını yapsınlar, borçlarını yapılandırsınlar, ödemelerine başlasınlar. Bu onlar için bir imkan olduğu gibi Diyarbakır'ın ve diğer abonelerimizin onlar üzerindeki hakkıdır. Borcun tamamını tahsil ettiğimizde DİSKİ için en önemli kazanım, önümüzdeki yatırımlara odaklanmak olacak. Yatırımlarımız hız kazanacak. Geçmiş borçlarla vakit kaybetmek zorunda kalmayacağız. Kampanyanın başladığı günden bu yana bin 200 civarında vatandaşımızdan müracaat aldık, borçlarını yapılandırdık. Kendilerine teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum. Yoğun yağışlar eskisi gibi değil. Diyarbakır'da su sorunu yok, Diyarbakır'da suyu adil kullanma ve tahsilat sorunumuz vardır. Başkada bir problemimiz yoktur" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

DİSKİ, su faturası borçlarını yapılandırıyor
DİSKİ, su faturası borçlarını yapılandırıyor
DİSKİ, su faturası borçlarını yapılandırıyor
DİSKİ, su faturası borçlarını yapılandırıyor
DİSKİ, su faturası borçlarını yapılandırıyor
DİSKİ, su faturası borçlarını yapılandırıyor

Diyarbakır, Fırat, Türk, Borç, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DİSKİ, su faturası borçlarını yapılandırıyor - Son Dakika Ekonomi


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