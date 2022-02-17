Diyarbakır'da su tüketim bedelindeki KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kenti sağlıklı içme suyuna kavuşturmak ve kayıp kaçak oranını en aza indirmek amacıyla altyapı yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, diğer taraftan ekonomik su tarifesi uygulamadaki kararlılığını 2022 yılında da sürdürüyor.

13 Şubat 2022 tarihli ve 31749 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranları yüzde 8 yerine yüzde 1 olarak belirlenmesi üzerine DİSKİ, uygulamayı devreye aldı.

Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte DİSKİ, bugüne kadar su fiyatlarında yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı da 14 Şubat itibariyle yüzde 1 olarak uygulayacak.